Emre Özdemir: Herkese ait bir metaverse olabilir

Metaverse hakkında tüm merak edilenleri dünyanın öncü geliştirici şirketlerinden ZionTopia Metaverse'ün Türkiye Müdürü Emre Özdemir anlattı.



ZionTopia Metaverse Türkiye Müdürü Özdemir, metaverse evreni hakkında şunları söyledi:

"Teknoloji, sürekli gelişen ve değişen bir yapıdır. İnsanların ihtiyaçları değiştikçe, teknolojinin de bu ihtiyaçlara göre değiştiği aşikardır. Şöyle düşünün; geçmişte kameralı telefonlar yoktu. Çektiğimiz fotoğrafları paylaşabileceğimiz sosyal mecralar da. Günümüzde ise gelişen teknolojinin sunduğu akıllı telefonlar ellerden düşmüyor. İnsanlar neredeyse her anlarını çekip sosyal mecralarda paylaşıyorlar. Metaverse de insan ihtiyaçlarından doğan, web3 teknolojisiyle birlikte hayatımızı farklı bir evreye getirecek olan teknolojik bir değişim ve gelişimdir. Meta evrenlerde insanlar günümüzde yapamadıkları birçok etkinliği ve hayal ettiklerini yapabilir hale gelecek. Bu konuda bizim de çalışmalarımız devam ediyor. Bu teknoloji henüz çok yeni, birçok kişi için şu anda metaverse'ün bir anlamı yok. Aynı yıllar önce akıllı telefonların ilk çıktığı dönemde olduğu gibi."

GERÇEĞE YAKIN VE ÜST DÜZEY BİR TEKNOLOJİ

Yeni teknolojilerin farklı bakış açılarını da beraberinde getirdiğine dikkat çeken Emre Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Koronavirüsün yayılmasıyla beraber insanlar eve kapandı ve farklı arayışlar içine girdiler. Farklı lokasyonlarda olan kişilerin birbiriyle iletişimini görüntülü stream uygulamaları tamamladı. Fakat insanları bu ne derece tatmin etti? İstediklerini elde edemediler, çünkü dört duvar arasında kapalı kalan insanların aradıkları macera ve aksiyonu web2 teknolojisiyle sunamazsınız. Onlara daha gerçeğe yakın ve üst düzey bir teknoloji gerekli. Bahsettiğim teknoloji de metaverse'ten başkası değil."

TEK BİR EVREN DEĞİLBİR TEKNOLOJİK GELİŞME

Şirketinin çalışmaları hakkında da bilgi veren Özdemir, "Metaverse tek bir evren değildir, bir teknolojik gelişmedir. Herkese ait bir metaverse olabilir. Tabii bunun için ciddi bir ekip ve bilgi donanımı gereklidir. İçinde bulunduğum ekipte 240 yazılımcı şu an bu geliştirmeleri gerçekleştiriyoruz. Sadece yazılımcı değil, iç mimar, grafiker ve daha birçok alanda uzman kişiler bulunmakta. Farklı ülke vatandaşlarının yer aldığı bir de AR-GE ekibimiz var" dedi.

GÖZLÜKLER LENS BOYUTUNA İNECEK

Diğer metaverse projelerinden farklarının neler olduğunu anlatan Emre Özdemir, şöyle devam etti:

"Bu bir ekip işi. Ekip ne kadar bilgili ve ilgili olursa, projeniz de o kadar yukarıya çıkar. Ekibimizin bu alanda çok güçlü ve donanımlı olduğunu söyleyebilirim. Ben Türkiye müdürü olarak görev yapmaktayım. İspanya, İtalya, Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinde de geliştiricilerimiz bulunmakta. Metaverse bildiğiniz üzere VR gözlük üzerine inşa ediliyor. Şu anda kendi VR gözlük projemize başlamış bulunmaktayız. Güney Kore gözlük üretiminde referans aldığımız ülke. Parçaları ve mentor olarak Güney Koreli geliştirici baz alıyoruz. Şunu da belirtmem gerek; 2-3 yıl içinde lens boyutuna indirebilir gözlüklerin çıkacağını düşünüyorum. Mevcutta kullandığımız bilgisayarların ve monitörlerin korneaya yerleştirilen bir lens sayesinde kontrol edilebileceğini biliyorum. Ekibimizle aynı zamanda EMG gibi insan zihin dalgalarını anlayan ve vücut sinyallerini anlamlı hale getiren yazılımlar üzerinde de aktif olarak çalışıyoruz."