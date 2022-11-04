Emsalsiz teknoloji! TSK için tasarlandı: Yerli milli 4 bin metrekarelik dev tesis

DUNKER, Türkiye'nin alanında ilk yerli ve milli simülatörü ve o simülatörün içinde yer aldığı 4 bin metrekarelik bir tesis...



Her şey Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin en zorlu şartta bile hayatta kalması için tasarlandı.

HAYAT KURTARAN TESİS

Kocaeli'de Cengiz Topel Deniz Hava Üssü'ndeki tesisin kapıları ilk kez TRT Haber'e açıldı.

DUNKER Simülatörü Grup Başkanı Binbaşı Fatih Yavuz, hayati eğitimlerin verildiği simülatörün yer aldığı tesisi anlattı.

"Simülatör, acil bir durumda; suya mecburi iniş yapmaları, emniyette kabini terk etme ve denizde hayatta kalma usullerini simülatif olarak uygulanmasını sağlamaktadır. Bu sayede zorlu ve uzun eğitimlerden geçmiş uçucu personelin hayatta kalması birinci hedef olarak amaçlanmıştır."

6 AYDA 350 PERSONELE EĞİTİM VERİLDİ

Tamamen yerli olan simülatör, daha gerçekçi olması için rüzgar, yağmur, dalga ve ses efektleriyle doğal afet ya da savaş ortamı benzetimleri yapılabiliyor.

Yavuz, yaklaşık 6 ayda 350 TSK personeline eğitim verildiğini söyledi.

Suya düşen simülatör her iki yönde 180 derece alabora olabiliyor.

Personel bu zor şartlarda su altından kurtulmaya çalışıyor.

GERÇEKÇİ ORTAMDA KAZA EĞİTİMİ

Hava aracından kurtulup suyun üstüne çıkan Mehmetçik can salına geçiyor. Bu sefer devreye arama kurtarma ekipleri giriyor.

Simülatör sayesinde bir anda gündüz geceye dönebiliyor. Mehmetçik hem karanlıkla hem de zorlu hava şartlarıyla mücadele ediyor.

Dünya genelinde tüm denizlerde varlık gösteren Türk donanması, emsali olmayan teknolojik imkanlarla zorlu görevlere hazırlanıyor.