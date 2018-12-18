En gelişmiş füze sistemi olan Sarmat kıtalararası balistik füzesi operasyonel hale geldi

Füzelerin operasyonel hâle gelebilmesi için gerekli radar tesisleri ve alt yapı çalışmaları tamamlandı. Rusya’dan yapılan açıklamada, geçmiş yıllarda Yars füze kompleksleri için modern konuşlanmaların tamamlandığı ve bunun ardından sıranın Sarmat füzelerine geldiği bilgisine yer verildi.

Moskova yönetimi ayrıca Hava ve Uzay Kuvvetleri için 19 yeni hava üssü ve donanma için ise 23 kıyı tesisini restore etti.

RS-28 Sarmat (NATO Kodu: SS-X-30) sistemi, hâlihazırda Rusya’nın en gelişmiş silo konuşlu balistik füze sistemi olma özelliğini taşıyor. Sıvı yakıtla tahrik edilen sistem, 2017 yılının Aralık ayında ilk testleri gerçekleştirmişti.

(C4Defence)