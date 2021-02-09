AA 09 Şubat 2021 Salı 11:33 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 11:33

Şirketten yapılan açıklamaya göre, proje için yapılan ihalede, rekabetçi ve kapsam olarak en güçlü teklifi ASELSAN verdi.



Körfez bölgesi için büyük öneme sahip Gebze-Darıca Metro Hattı'nın sinyalizasyon sistem çözümlerinin yapımını kapsayan ihaleyi 17 milyon avro bedelle kazanan ASELSAN, ana yüklenici EZE İnşaat ile imzaların atılmasının ardından hızla çalışmalara başladı.

Toplamda 28 aracın (7 set) hizmet vereceği Gebze-Darıca Metro Hattı, 15,5 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşuyor.

Metro, operatörsüz işletme (CBTC GoA4) olarak tanımlanan sinyalizasyon sistemine sahip olacak.

- TAŞINAN YOLCU KAPASİTESİ ARTACAK

ASELSAN'ın öz kaynaklarıyla geliştirdiği özgün sinyalizasyon teknolojisi sayesinde metro hatlarında kullanılmaya başlanan Haberleşme Tabanlı Tren Kontrol Sistemi (CBTC) ile aynı yönde hareket eden trenler arası servis zamanı aralıkları düşürülerek, taşınan yolcu kapasitesi artırılacak.

CBTC, araç üstü, hat boyu ve kontrol merkezi bileşenlerinden oluşuyor.

Daha önceki sinyalizasyon projelerinde ASELSAN'ın geliştirdiği özgün sürücüsüz metro sinyalizasyon sistemi bu projede de kullanılacak.

Araç Üstü Sinyalizasyon Sistemi, kontrol merkezinden haberleşme sistemiyle aktarılan verilerin alınması, işlenmesi, trendeki ilgili birimlere aktarılması, trenin belirlenen sınırlamalara uymaması durumunda otomatik tren koruma fonksiyonlarının işletilerek trene doğrudan müdahale edilmesi, trenin hassas konum, hız, durum verilerinin hesaplanması ve Kontrol Merkezine bildirilmesi gibi işlevleri yerine getiriyor.

Sistem ayrıca konumlama, tren koruma, tren bütünlüğü kontrolü, kapı ve hız kontrolü gibi kritik fonksiyonları da yapacak.

ASELSAN'ın geliştirdiği teknoloji, bilgi ve sürüş güvenliği sağlarken, enerji verimliliği anlamında da önemli yenilikler sunuyor.

Bunların yanı sıra, metro ulaştırma sistem işletmecisi ve metro kullanıcısı için oldukça önemli özellikleri bulunan sistem, kullanım kolaylığı, uzaktan yönetim, arızaları hızlı belirleme ve müdahale, metro seferlerinde gecikmenin en aza indirilmesi özellikleriyle de dikkati çekiyor.

- ASELSAN DAHA ÖNCE İSTANBUL METRO PROJELERİNDE GÖREV ALMIŞTI

ASELSAN, daha önce de M1-Yenikapı-Otogar-Havalimanı-Kirazlı-Halkalı Metro Hattı'nda kullanılacak yeni 68 metro araç seti, Otomatik Tren Kontrol Sistemi Donanım ve Yazılımı Geliştirme, U1-Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Sinyalizasyon ile U1-Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Sinyalizasyon projelerinde de görev aldı.

Şirket, yürüttüğü sinyalizasyon projeleriyle Türkiye'nin genel olarak ihtiyaç duyduğu tüm demir yolu sinyalizasyon ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflerken, geliştirilen tasarım ve çözümle bu alanda yurt dışına bağımlılığı ortadan kaldırıyor.