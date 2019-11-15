En karmaşık uzay yürüyüşü başladı: Canlı yayın

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), bugün Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bulunan iki astronotun yapacağı ve yaklaşık 6 buçuk saat sürmesi beklenen uzay yürüyüşünü canlı yayınlıyor.

İki astronot, ISS'de bulunan 2 milyar dolarlık bir kozmik ışın algılayıcısını onarmak için başlatılan ve dört uzay yürüyüşü yapılacak olan programın ilki için Uluslararası Uzay İstasyonu dışına çıktılar. Hubble Uzay Teleskobu’na hizmet etmek için yapılan çalışmanın en zorlayıcı olduğu düşünülüyor.

Şu anki uzay istasyonu komutanı İtalyan astronot Luca Parmitano, “Bu şaşırtıcı deneyde açık kalp ameliyatı olarak kabul edilebilecek bir işlemi yapacağız” dedi.

Yürüyüşe katılacak olan astronotlar alan Parmitano ve NASA astronotu Drew Morgan, 1998'de ISS'nin toplanmasının başlamasından bu yana 222'nci istasyon uzay yürüyüşüne çıkmış olacaklar. Parmitano bu görevine üçüncü ve Morgan için dördüncü uzay yürüyüşüne çıkmış olacaklar.

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