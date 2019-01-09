İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5092
  • 6,3087
  • 226.787
  • 91.233
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Endonezya 17 helikopter alımı için sözleşme imzaladı

Endonezya Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri için 8 adet Airbus H225M ve 9 adet Bell 412EPI helikopteri için satın alma sözleşmesi imzaladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Endonezya Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri için 8 adet Airbus H225M taktik nakliye ve 9 adet Bell 412EPI genel maksat helikopterinin satın alımı için sözleşme imzaladı. Sözleşme, Endonezya Havacılık ve Uzay Şirketi (PTDI) Ticaret Direktörü Irzal Rinaldi ve Endonezya Savunma Bakanlığı'ndan Savunma Tesisi Ajansı Başkanı Agus Setiadji tarafından imzalandı.
 
PTDI Ticaret Direktörü Rinaldi, "Umarım bu sözleşme, savunma sanayimizin ilerlemesini destekler. Bu sözleşme aynı zamanda PTDI'nin hava kuvvetleri ve ordunun temel görev ve işlevlerinin ihtiyaçlarını karşılama konusundaki taahhüdünün bir yansımasıdır." dedi.
 
Anlaşmanın tutarı hakkında Endonezya Savunma Bakanlığı tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, Bakanlığın taarruz helikopteri için de T129 ATAK helikopteri ile ilgilendiğini duyurmuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan konuşuyor

'KOBİ'ler için yeni kredi paketini açıklayacağız'

'KOBİ'ler için yeni kredi paketini açıklayacağız'

'İsrail, Filistin zulmünü örtmek için holokostu kullanıyor'

'İsrail, Filistin zulmünü örtmek için holokostu kullanıyor'

PKK'ya 'öz eleştiri raporu' vermiş

PKK'ya 'öz eleştiri raporu' vermiş

Türkiye'den önemli açıklama: ABD çekilmekte zorluk yaşıyor

Türkiye'den önemli açıklama: ABD çekilmekte zorluk yaşıyor

FETÖ elebaşına 'mehdi' diyen eski hakime hapis istemi

FETÖ elebaşına 'mehdi' diyen eski hakime hapis istemi

Facebook, siber güvenlik yasasını ihlal etti

Facebook, siber güvenlik yasasını ihlal etti

Belediye başkanı CHP'den istifa etti

Belediye başkanı CHP'den istifa etti
 

POPÜLER HABERLER

Tek gözlü doğdu görenler hayrete düştü

Tek gözlü doğdu görenler hayrete düştü

Avrupa'nın en değerli futbolcuları belli oldu!

Avrupa'nın en değerli futbolcuları belli oldu!

Futbol tarihinin ilginç imza törenleri

Futbol tarihinin ilginç imza törenleri

Süper Lig, transfer parasını Orta Doğu ve Uzak Doğu'dan çıkarıyor!

Süper Lig, transfer parasını Orta Doğu ve Uzak Doğu'dan çıkarıyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA