ASELSAN denizaltı tecrübesini Endonezya'ya taşıdı

ASELSAN'ın Mart ayı bülteninde yayımlanan habere göre, Endonezya Deniz Kuvvetleri Komutan­lığı envanterinde bulunan 209 sınıfı denizaltılarda kulla­nılacak olan karıştırıcı ve aldatıcıların teslimatları 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilecek.

ZOKA AKUSTİK TOPPİDO

ZOKA Karıştırıcı ve Aldatıcıları, akustik güdüme sahip aktif, pasif ya da kombine modda çalışabilen bütün tor­pido tehditlerine karşı etkili olacak özelliklere sahiptir. ZOKA Karıştırıcı ve Aldatıcıları, HIZIR Su üstü Torpido Karşı Tedbir Sistemi ve ZARGANA Denizaltı Torpido Karşı Sistemlerinde kullanılmakta olup her iki sistemde de aldatıcı ve karıştırıcı olmak üzere iki ayrı tipte ve farklı boyutlarda ZOKA Karıştırıcı ve Aldatıcıları bulunmakta­dır.

ZOKA karıştırıcıları torpidoların akustik çalışma frekans aralığını kapsayacak şekilde, geniş bantlı yüksek sevi­yeli gürültü yayını yaparlar. Bu sayede pasif torpidolara karşı denizaltı gürültüsünü maskelerken aktif torpido­lara karşı da ortam gürültüsünü arttırarak denizaltıdan yansıyan sinyalin tespit mesafesini azaltırlar. ZOKA al­datıcıları ise platformun akustik ve dinamik karakteris­tiklerini taklit ederek torpidoyu yanıltarak kendi üzerine çekerler. Aldatıcılar arkalarından çekilen hidrofonları ile dinleme yaparken eşzamanlı olarak gemi gürültüsü üretme ve torpido aktif yayınına cevap verme fonksi­yonlarına sahiptirler.