ASELSAN denizaltı tecrübesini Endonezya'ya taşıdı
Türkiye'nin gururu ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilmiş ve donanmamızdaki bütün denizaltılarda kullanılmakta olan ZOKA-Akustik Torpido Karşı Tedbir Karıştırıcı ve Aldatıcıları için ilk yurt dışı siparişi Endonezya’dan alındı.
- TM Dijital Haber Merkezi
ASELSAN'ın Mart ayı bülteninde yayımlanan habere göre, Endonezya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan 209 sınıfı denizaltılarda kullanılacak olan karıştırıcı ve aldatıcıların teslimatları 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilecek.
ZOKA AKUSTİK TOPPİDO
ZOKA Karıştırıcı ve Aldatıcıları, akustik güdüme sahip aktif, pasif ya da kombine modda çalışabilen bütün torpido tehditlerine karşı etkili olacak özelliklere sahiptir. ZOKA Karıştırıcı ve Aldatıcıları, HIZIR Su üstü Torpido Karşı Tedbir Sistemi ve ZARGANA Denizaltı Torpido Karşı Sistemlerinde kullanılmakta olup her iki sistemde de aldatıcı ve karıştırıcı olmak üzere iki ayrı tipte ve farklı boyutlarda ZOKA Karıştırıcı ve Aldatıcıları bulunmaktadır.
ZOKA karıştırıcıları torpidoların akustik çalışma frekans aralığını kapsayacak şekilde, geniş bantlı yüksek seviyeli gürültü yayını yaparlar. Bu sayede pasif torpidolara karşı denizaltı gürültüsünü maskelerken aktif torpidolara karşı da ortam gürültüsünü arttırarak denizaltıdan yansıyan sinyalin tespit mesafesini azaltırlar. ZOKA aldatıcıları ise platformun akustik ve dinamik karakteristiklerini taklit ederek torpidoyu yanıltarak kendi üzerine çekerler. Aldatıcılar arkalarından çekilen hidrofonları ile dinleme yaparken eşzamanlı olarak gemi gürültüsü üretme ve torpido aktif yayınına cevap verme fonksiyonlarına sahiptirler.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.