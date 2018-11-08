TUSAŞ: Endonezya Hava Kuvvetleri ANKA'yı değerlendirmeye aldı

Endonezya Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde başkent Cakarta'da başlayan, Güneydoğu Asya'nın en büyük savunma fuarı olarak adlandırılan organizasyonda, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayelerinde, Türkiye'den fuara katılan ve toplamda bin 500 metrekarelik alana yerleşen 20 kadar Türk firması, ziyaretçi akınına uğruyor.

Aralarında Türkiye'nin de olduğu 59 ülkeden 867 firmanın katıldığı fuarda Türk firmaları son teknolojik ürünlerini sergilerken, Türk stantlarına yoğun ilgi gösteren özellikle Güneydoğu Asya'daki çeşitli ülkelerden gelen heyet ve resmi yetkililer, ürünler ve sağlanılan hizmetlere ilişkin detaylı bilgi ediniyor.

Fuara yaklaşık 10 yıldır katıldıklarını belirten FNSS Savunma Sistemleri A.Ş Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birim Müdürü Cem Altınışık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara, portföylerindeki ürünlerle Endonezya ve bölge ülkelerinden gelen talep doğrultusunda katıldıklarını söyledi.

Bu alanda birçok fuara da katıldıklarını belirten Altınışık, "Bu seneki fuar bizim için önemli. Çünkü iki yıl önce Endonezya için yapmış olduğumuz orta ağırlıklı sınıf olan KAPLAN'ın (hafif paletli zırhlı araç) konsept tasarımını göstermiştik. İki sene sonra büyük bir gururla aynı aracın seri üretime hazır iki prototipiyle bu fuara katılım sağlıyoruz." diye konuştu.

Altınışık, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için başlatılan Zırhlı Amfibi Hücum Araçları (ZAHA) projesi konsept tasarımını bu fuarda ilk kez sergilediklerinin altını çizerek, böyle bir aracın bu bölgede büyük bir ihtiyaç haline geldiğini ve Endonezya'nın sahip olduğu 17 bin 500 adayı kontrol etme ihtiyacını bu tarz araçlarla karşılayabileceğini belirtti.

Altınışık, şöyle konuştu:

"Türkiye artık kara sistemlerinde öyle bir seviyede ki dost ve müttefik ülkelere kendi teknolojisini aktarıyor. Askeri teknoloji ve endüstride gelişmeleri ve ilerlemeleri için büyük katkı sağlıyor. Bu süreçler içinde kendi gelişimimiz, yeni ortaklıklara kapı açma ve daha büyük ihracat projelerine girişmek açısından çok şey öğrendik. Filipinler ile çalışmalarımız oldu. Bölgede çok aktifiz ve bizim için önemli bir bölge."

- ANKA, Hürkuş, ATAK da fuarda

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kurumsal Pazarlama Müdürü Görkem Bilgi de kardeş savunma sanayii firmalarıyla ortak bir takım oluşturup Uzak Doğu Asya ülkeleriyle iş birliği faaliyetlerini devam ettirdiklerini söyledi.

Bilgi, "ANKA'mızı bizzat Endonezya'ya getirdik. Bildiğiniz üzere Endonezya Hava Kuvvetleri'nin kendi bir takım talepleri doğrultusunda ANKA insansız hava aracı da değerlendirmeye alınmış durumda." dedi.

Endonezya savunma sanayii firmalarıyla görüşmelerinin son derece yoğun devam ettiğini vurgulayan Bilgi, fuar vasıtasıyla, başta ANKA olmak üzere T-129 ATAK helikopteri, Hürkuş temel eğitim uçağı, uzay ve uydu sistemleriyle ürünlerini son kullanıcıyla buluşturduklarını kaydetti. Bilgi, şöyle konuştu:

"Özellikle ANKA sahip olduğu imkan ve kabiliyetler doğrultusunda Endonezya Hava Kuvvetleri'nin de son derece yoğun ilgisiyle karşılaştı. Tabii bu ürünü bu şekilde olgunlaştıran diğer TSK ve unsurlarını da göz önüne aldığımızda, bizim kendi muharebe sahamızda envanterde yer alan bir ürün olan ANKA, dünyada da belli bir apoletle görücüye çıkıyor. TSK'nın kullanmış olduğu, kullanmakta olduğu bir ürüne, diğer ülkelerin hava kuvvetleri gibi resmi makamları, farklı bir gözle bakıyor. Biz de bunun avantajını kullanmaya çalışıyoruz."

- "KORKUT için bir sözleşme imzalamayı bekliyoruz"

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kaval ise fuara, bu bölgede üzerinde çalıştıkları ürünlerle geldiklerini ve şu ana kadar sattıkları ve pazarladıkları ürünlerin yanı sıra portföylerine yeni ürünler ekleyerek, ihracatı artırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Endonezya'nın bölgede potansiyeli yüksek bir ülke olduğuna dikkati çeken Kaval, "Bu anlamda yeni ürünleri pazarlama çabamız var. Yakın zamanda Endonezya'dan ülkemize ziyaret oldu. Bu ziyarette onlar için ASELSAN'ın 35 milimetre stabilize silah sistemi KORKUT'un canlı atışlarını düzenledik ve onların belirlediği senaryoya göre de testler yaptık. Çok başarılı geçti. Yakın zamanda KORKUT için bir sözleşme imzalamayı bekliyoruz." diye konuştu.

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanı Hasan Şahan da Filipinler, Pakistan, Vietnam ve Endonezya'nın, önemli pazarlar arasında yer aldığını ifade etti.

TSK ve güvenlik kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra üretimin yaklaşık yüzde 30'unu da değişik ülkelere sattıklarını aktaran Şahan, Endonezya'da büyük bir potansiyel gördükleri için 10 fabrikadan önemli ürünlerini fuara getirdikleri bilgisini verdi. Şahan, şu ana kadar bazı fişek ürünlerinde satış yaptıklarını belirterek, "Örnek gönderdiğimiz farklı fişekler oldu ve testlerde başarılı olduk ki ihalelerine giriyoruz. 155 milimetre kalibrede obüs mühimmatına ilişkin de görüşmelerimiz devam ediyor. Onları da bu bölgeye verebileceğimiz düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Fuara deniz grubu projeleriyle geniş katılım sağlayan Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş'nin (STM) Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Korkut da iyi olan Türkiye Endonezya ilişkilerini savunma alanına da taşımak istediklerine vurgu yaptı.

Korkut şunları kaydetti:

"Bu fuara ilk defa katıldık ancak alanda verdiğimiz hizmet ve sunduğumuz ürünlerle buraya ne kadar önem verdiğimizi gösteriyoruz. Endonezya ile öncelikli olarak bizim deniz grubumuzun projeleri üzerinden ilişki kurmaya çalışıyoruz. Denizcilik ürünlerinin yanında otonom sistemlerde geliştirdiğimiz ürünlerle de buradayız. Gözetleme ve kamikaze (vurucu) insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra Duvar Arkası Radar (DAR) ile de teknoloji alanında yaptığımız işleri de Endonezya'ya taşımak istiyoruz."

Her iki yılda bir düzenlenen fuar, 10 Kasım'a kadar devam edecek.