Endonezya hükümeti Güney Kore ile ortaklaşa geliştirdikleri jet avcı uçağı (KF-X/IFX) projesinin gecikeceğini açıkladı. Koordinasyon Kurulu (BKPM) başkanı Thomas Lembong’un yaptığı açıklamaya göre: Küresel ekonomideki belirsizlik durumunun devlet bütçesinin üzerindeki etkisini hafifletmek için Güney Kore ile ortak yürütülen jet avcı uçağı Xperimental (KF-X/IFX) projesinin müzakerelerinin yeniden yapılması gerektiğini vurguladı.

Thomas, Endonezya’nın yeniden müzakere arayışı içinde olduğunu söyledi çünkü mevcut anlaşma altında Endonezya Hükümeti projeye yüzlerce trilyon rupi harcamak durumunda kalacağını belirti. Ayrıca Thomas, Güney Kore Cumhurbaşkanı Joko “Jokowi” Widodo’nun ülkeye yaptığı ziyarette yeni müzakereleri kabul ettiğini ancak Endonezya’nın bir yıl içinde müzakereleri tamamlaması gerektiği söyledi.

Yeni müzakereler sürerken Endonezya Hükümeti projenin devamını garanti etmek için projeye fonlar yatıracağını söyledi. Temsilciler Meclisi gerekli yatırımın yüzde 20’sini sağlamayı kabul ettiğini açıkladı. Endonezya 2016 yılından bu yana projenin araştırma aşamasına 10 milyon dolar harcadığını belirtti.

(Defence Turk)