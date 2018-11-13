Endonezya, Kore Cumhuriyeti ile ilave sipariş anlaşması imzalandı
Anlaşma kapsamında Endonezya, yeni eğitim uçakları tedarik edecek. Toplam tutarı 89,4 milyon Amerikan Doları olan anlaşma kapsamında Kore Cumhuriyeti, üç adet ilave KT-1B Woongbi teslim edecek. Uçaklara ilave olarak Endonezya envanterindeki T-50i Golden Eagle uçaklarına radar ve silah entegrasyonu sağlanacak.
Endonezya, T-34C Turbo Mentor uçaklarının yerini alması için 2001-2008 yılları arasında KT-1 Woongbi eğitim uçağı tedarik etti. Yeni sipariş edilen platformlar, 2021 yılından önce teslim edilecek. T-50 uçakları ise sözleşmenin yürürlüğe girmesinin ardından 25 ay içerisinde tamamlanacak.
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