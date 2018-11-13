Endonezya, Kore Cumhuriyeti ile ilave sipariş anlaşması imzalandı Anlaşma kapsamında Endonezya, yeni eğitim uçakları tedarik edecek. Toplam tutarı 89,4 milyon Amerikan Doları olan anlaşma kapsamında Kore Cumhuriyeti, üç adet ilave KT-1B Woongbi teslim edecek. Uçaklara ilave olarak Endonezya envanterindeki T-50i Golden Eagle uçaklarına radar ve silah entegrasyonu sağlanacak.