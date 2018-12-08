Ermenistan Savunma Bakanlığı, ordu envanterindeki S-300 hava savunma sistemlerini sergiledi
Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, hava savunma güçlerinin düşmanın her türlü hava aracını küle dönüştürme yeteneğine sahip olduğu kaydedildi.
Açıklamada, "Ermenistan'ın hava sınırları, askerlerin parlak eğitimi ve modern silahlar sayesinde kilitli" dendi.
Bakanlık ayrıca ordunun tutarlı olarak yeni askeri teçhizatla donatıldığını vurguladı.
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