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Ermenistan Savunma Bakanlığı, ordu envanterindeki S-300 hava savunma sistemlerini sergiledi

Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, hava savunma güçlerinin düşmanın her türlü hava aracını küle dönüştürme yeteneğine sahip olduğu kaydedildi.

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Açıklamada, "Ermenistan'ın hava sınırları, askerlerin parlak eğitimi ve modern silahlar sayesinde kilitli" dendi.
 
Bakanlık ayrıca ordunun tutarlı olarak yeni askeri teçhizatla donatıldığını vurguladı.
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