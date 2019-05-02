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Eta Aquarid Meteor Yağmuru 6-7 Mayıs'ta zirveye ulaşacak

6-7 Mayıs gecesi zirveye ulaşacak ve tüm Türkiye'den izlenebilecek Eta Aquarid meteor yağmuru bu yılın en iyi gözlenebilen meteor yağmuru olabilir.

  • TM Dijital Haber Merkezi - Gökhan Ertaş
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6-7 Mayıs gecesi yaşanacak Eta Aquarid göktaşı yağmuru esnasında, göktaşı yağmurlarını görmeye engel olan en önemli unsurlardan birisi olan Ay ışığının olmaması, Aquarid göktaşı yağmurunu yılın en gözlenebilir göktaşı yağmuru haline getirebilir. Zira yılın en büyük göktaşı yağmurlarından ağustos ayında yaşanacak Perseid ve aralık ayında meydana gelecek Geminid göktaşı yağmurları sırasında Ay gökyüzünde ve dolunay evresine yakın olacak. Bu ise yılın en büyük göktaşı yağmurlarını izlememize engel olabilecek.
 
ETA AQUARİD METEOR YAĞMURU NASIL OLUŞUYOR?
 
Dünyanın yörüngesi her yıl mayıs ayında Halley kuyruklu yıldızının kalıntılarının yörüngesi ile kesişiyor. Meteor yağmuru, kuyruklu yıldızdan geriye kalan bu parçacıkların dünya atmosferine büyük bir hızla girerek atmosferimizde yanması nedeniyle oluşuyor.
 
ETA AQUARİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE’DEN NASIL GÖZLEMLENİR?
 
Göktaşı yağmurunu gözlemlemek için herhangi bir ekipmana gerek yok. Şehir ışıklarından olabildiğince uzaklaşmanız ve 6 Mayıs'ı 7 Mayıs'a bağlayan gece 03:00'dan itibaren doğu yönüne bakmanız yeterli. Gün doğana kadar doğu ufkundan güneydoğuya kadar bir alanda göktaşı yağmurunu görebilirsiniz.
 
Göktaşı yağmuru gökyüzünün her yerinde görülebilir, ancak kuzeydoğu yönünde daha da yoğun görülmesinin sebebi ise, “Göktaşlarının gökyüzünde izlediği yol bir gök atlası üzerine çizilirse, tüm bu yolların aynı noktada kesiştiği görülür.” şeklinde açıklanıyor. Tüm göktaşları gökyüzünde sanki bu noktadan fırlatılıyormuş gibi görülürler. Gökyüzündeki bu noktaya, saçılma (radyan) noktası denir.
 
METEOR (GÖKTAŞI) YAĞMURU NEDİR?
 
Atmosferin termosfer adı verilen tabakasında gerçekleşen, meteorların (göktaşı) havayla sürtüşmesinden dolayı çıkardığı ışık ve bu ışığın uzayda bıraktığı görüntüye meteor yağmuru denmektedir.

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