Evrende yıldızlardan bugüne kadar yayılan ışık parçacığı hesaplandı Astronomlar, yürüttükleri çalışma sonuncunda evrende bugüne kadar yıldız ve galaksilerden 4 ve takip eden 84 sıfır (4 trilyon trilyon trilyon trilyon trilyon trilyon trilyon) ışık parçacığı yani foton yayıldığı sonucuna vardı.