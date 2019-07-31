Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir bir televizyon kanalında canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte İsmail Demir'in açıklamalarından satır başları:

F-35 programından çıkartılmamızın hukuki zemini yok

ABD'nin F-35 konusunda yaklaşımı "ben yaptım oldu" şeklindedir. Proje ortaklarından bağımsız alınan bir karardır.

Türkiye'nin F-35 program ortaklığı hali hazırda devam ediyor.

Milli Muharip Uçağın görev tanımlarında değişiklikler olabilir. MMU'nun A, B, C modelleri gelebilir. F-35 konusunda olumsuz bir sonuç olursa alternatiflerimiz var. Olanda hayır vardır deriz yolumuza devam ederiz.

MMU projesinde hayalperest değiliz ayaklarımız yere basıyor. BAE systems firmasından danışmanlık alınıyor. Alt sistem geliştirme çalışmalarımız devam ediyor.

MMU'nun ilk uçuşunu 2026'dan 2025'e çekmeye çalışıyoruz.

Dost ve kardeş ülkelerle irtibattayız. Proje çok uluslu bir yapıya dönebilir. Motor yolculuğumuz başladı. Seyir füzeleri için jet motorumuz envantere alınacak. Savaş uçağımızın da milli motor olmasını düşünüyoruz.

İngiliz TEMPEST projesinde alt sistemler alanında ortaklık olabilir.

Amerikalılar S-400 ve F-35 bir arada çalışamaz argümanını destekleyecek hiçbir teknik açıklama yapmadı.

S-400'ün komutası tamamiyle Türkiye'nin elinde olacak. Bu sistemle Türkiye'nin istemediği hiçbir şey yapılamaz.

Hisar-A, Hisar-O ve Siper'in teslimatları gelecek yıl kademeli olarak 2021 yılından itibaren teslim edilmeye başlanacak.

S-400'ün balistik füze önleme kabiliyeti yok şeklinde bir argüman yanlıştır.

S-400 muadili ve daha iyi özelliklere sahip hava füze savunma sistemi için çalışıyoruz.

Envanterdeki İHA sayımız 100'ü geçti.

MİLGEM'in inşaası devam ediyor. Envantere yeni gemiler ve denizaltılar kademeli olarak katılacak.

50. T129 ATAK helikopteri TSK'ya teslim edildi.

Lazer Silahları, Elektromanyetik Top ve Elektromanyetik dalga silahları alanında çalışmalarımız devam ediyor.