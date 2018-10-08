F-35'ten HIMARS atışı başarıyla gerçekleştirildi ABD Deniz Piyadeleri, F-35B'yi bir M142 Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemine (HIMARS) veri linkiyle bağlamayı başardı ve HIMARS'ın veri paylaşımıyla bir roket atışı gerçekleştirmesini sağladı.