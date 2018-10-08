F-35'ten HIMARS atışı başarıyla gerçekleştirildi
ABD Deniz Piyadeleri, F-35B'yi bir M142 Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemine (HIMARS) veri linkiyle bağlamayı başardı ve HIMARS'ın veri paylaşımıyla bir roket atışı gerçekleştirmesini sağladı.
ABD Havacılık komutan yardımcısı General Steven R. Rudder, 5 Ekim'de Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde bu durumu katılımcılarla paylaştı.
Rudder'a göre atışın tamamı veri bağlantısı üzerinden yapıldı. F-35’de kullanılan sensörler ile HIMARS sistemi beslendi ve hedefin yeri hakkında bilgi verildi. Atışta hedef imha edildi.
Atış, Deniz Piyadelerinin Yuma, Arizona'daki atış sahasında gerçekleştirildi.
(C4Defence)
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