Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

F-35'ten HIMARS atışı başarıyla gerçekleştirildi

ABD Deniz Piyadeleri, F-35B'yi bir M142 Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemine (HIMARS) veri linkiyle bağlamayı başardı ve HIMARS'ın veri paylaşımıyla bir roket atışı gerçekleştirmesini sağladı.

  • 10
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Havacılık komutan yardımcısı General Steven R. Rudder, 5 Ekim'de Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde bu durumu katılımcılarla paylaştı.
 
 
Rudder'a göre atışın tamamı veri bağlantısı üzerinden yapıldı. F-35’de kullanılan sensörler ile HIMARS sistemi beslendi ve hedefin yeri hakkında bilgi verildi. Atışta hedef imha edildi.
 
Atış, Deniz Piyadelerinin Yuma, Arizona'daki atış sahasında gerçekleştirildi.
 
 
(C4Defence)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Vecihi Hürhuş´un ölüm yıldönümü -Tarihte bugün 16 Temmuz 1969

Vecihi Hürhuş´un ölüm yıldönümü -Tarihte bugün 16 Temmuz 1969

Nurmagomedov'dan Muhammed Ali etkisi

Nurmagomedov'dan Muhammed Ali etkisi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA