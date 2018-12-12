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F-35’i 'görünmez' kılan kaplama, beklenenden daha hızlı bir şekilde aşınıyor

F-35'i düşman radarında 'görünmez' kılan bir kaplamaya sahip, ancak beklenenden daha hızlı bir şekilde aşınıyor. Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) yetkilileri kaplamanın her uçuştan sonra yenilenmesi gerektiğini söylüyor.

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Uçağın üreticisi Lockheed Martin ise kaplamanın hızlı aşınmasına ilişkin kusurları kabul etti.
 
Ayrıca F-35 Lightning II savaş uçaklarının bir dizi eksiklikler nedeniyle nihai muharebe testleri için uygun bulunmadığı belirtildi.
 
Washington merkezli National Interest dergisinin ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) test direktörüne dayandırdığı haberine göre Pentagon, F-35'lerde tespit edilen silah komuta sistemindeki sorunlar nedeniyle bu uçakları teste kabul etmedi.
 
Haberde uçakların 'havadan havaya' standart füzeleri kullanamadığı ve mühimmatların belirlenen hedeften farklı yöne gittiği belirtilirken, "F-35 üreticileri, arızalı yazılımı en kısa zamanda yenilemeyi planladıklarını kaydetti. Ancak elimizdeki veriler, üreticilerin aynı açıklamayı birkaç yıl önce de yaptığını gösteriyor" dendi.
 
1990'ların sonunda ABD, Kanada, İngiltere, İsrail, Türkiye, İtalya, Japonya, Güney Kore ve Avustralya tarafından başlatılan Müşterek Saldırı Uçağı projesi kapsamında ilk F-35 uçuşu 2006'da gerçekleştirilmişti. Denemelerde yaşanan sorunlar, gecikmeler ve aşırı harcamalar nedeniyle ABD Kongresi üyeleri tarafından eleştirilen F-35 programı, ABD ile Türkiye arasındaki krizde de önemli maddelerden birine dönüşmüştü.

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