ABD Donanması F-35C'lerin savaşa hazır olduğunu açıkladı

ABD Donanması'nın Perşembe günü yaptığı açıklamada, yirmi yıldan uzun süren süren test ve geliştirme aşamalarından sonra F-35C'nin son görev testlerini başarıyla geçtiği artık savaşa hazır hale geldiği açıklandı.

Hava Kuvvetleri Donanma Komutanı Amiral DeWolfe Miller "F-35C operasyonlara hazır, savaşa hazır ve kazanmaya hazır." dedi.

F-35'lerin ana üreticisi Lockheed Martin'in başkan yardımcısı ve F-35 programının genel müdürü Greg Ulmer konu ile ilgili olarak, "F-35C filosuyla İlk Operasyonel Yeteneği elde ettiği için Deniz Kuvvetleri Bakanlığı'nı tebrik ediyoruz." dedi.

ASKERİ HAVACILIĞIN GELECEĞİ OLARAK NİTELENDİRİLEN F-35'İN ÖZELLİKLERİ

F-35 Müşterek Taarruz Uçağı, tek pilot ve tek motorlu, beşinci nesil, hava-yer taarruz, keşif, taktik savunma gibi çok maksatlı görevleri, düşük görünürlük özelliğiyle gerçekleştirebiliyor.

Sahip olduğu DAS sistemiyle 360 derece görüş sağlayabilen F-35'in, özel tasarlanmış geometrisi ve kaplaması sayesinde sahip olduğu düşük görünürlük özelliği, düşman radarları tarafından tespitini güçleştiriyor.

F-35, sahip olduğu Link-16 ve MADL haberleşme sistemleriyle tespit ettiği tehditleri etrafında bulunan diğer F-35 ve silah sistemleriyle paylaşabiliyor, bu sayede harp ortamındaki farkındalık seviyesi artırılıyor.

Sensör füzyon teknolojisiyle EOTS, DAS, radar gibi kaynaklardan aldığı bilgileri birleştirerek, harp ortamının resmini pilota sunan uçak, bu sayede dost ve düşmana yönelik tanımlamaların çok daha doğru şekilde yapılmasını sağlıyor.

3 FARKLI MODELİ VAR

F-35'in 3 ayrı konfigürasyonu bulunuyor. Geleneksel kalkış ve iniş (CTOL) yeteneğine sahip F-35A, iniş ve kalkış yapabilmek için piste ihtiyaç duyuyor. Kısa kalkış ve dikey iniş (STOVL) yapabilen F-35B, kısa pistlerden kalkış yapabiliyor ve helikopter gibi iniş gerçekleştirebiliyor. Uçak gemileri için tasarlanmış versiyon (CV) F-35C ise helikopterler gibi olduğu yerden yükselerek kalkış yapıp ve aynı şekilde inebiliyor.

F-35 uçağına Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde de bulunan KC-135 Stratotanker tipi uçaklarla havadan yakıt ikmali yapılabiliyor. F-35 savaş uçağının menzili de versiyonlarına göre farklılıklar gösteriyor. Uçağın maksimum menzili F-35A'da 2 bin 200, F-35B'de bin 667, F-35C'de 2 bin 593 kilometreyi buluyor.

Yeni nesil savaş uçağı, 15,67 metre uzunluğa, 4,33 metre yüksekliğe, 10,65 metre kanat açıklığına, 42,7 metrekare kanat alanına sahip bulunuyor.