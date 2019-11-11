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BİLİM-TEKNOLOJİ

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F-35 pilotlarının 400 bin dolarlık kaskında bulunan ölümcül hata! Çözüm bulunduğu iddia edildi

F-35 pilotları tarafından kullanılan 400 bin dolarlık kask ekranındaki bir hata, çok düşük ışık koşullarında uçarken yeşil bir parıltı oluşturuyor ve uçak gemilerine yapılan bazı gece inişlerinde kısıtlamalar getiriyor. Dünyanın en yüksek teknoloji kaskında yaşanan ekran parlamasına çözüm bulunduğu iddia edildi. Savunma devi Lockheed Martin Corp geleneksel sıvı kristal ekranların yerine yeni organik ışık yayan diyotlar takarak kaskların değiştirilmesi kararlaştırılırdı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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F-35 pilotlarının kullandığı son teknoloji kasklarda kritik bir hata yaşandığı, bu hatanın inişlere kısıtlamalar getirdiği bildirildi.
 
Dikkat dağıtıcı yeşil parıltı o kadar kritik görülüyordu ki, uçak gemilerine bazı gece inişlerinde kısıtlamalar getirildi ve hata Pentagon'un test ofisi tarafından “ilk öncelikli” düzeltmesi gereken hata olarak sınıflandırıldı.
 
Tarihteki en pahalı savaş uçağı F-35’i uçuran pilotlar tarafından kullanılan, dünyanın en yüksek teknoloji kaskında yaşanan ekran parlamasına çözüm bulunduğu iddia edildi.
 
Savunma devi Lockheed Martin Corp., kasktaki ekranların F-35 Ortak Program Ofisi tarafından yeniden tasarlanması için sözleşme imzaladı ve geleneksel sıvı kristal ekranların yerine yeni organik ışık yayan diyotlar takarak kaskların değiştirilmesi kararlaştırılırdı.
 
Program Yöneticisi Jim Gigliotti, “F-35 Ortak Program Ofisi ve ABD Donanması müşterimizle ortak olarak kask teknolojisini geleneksel LCD'den Organik LED sistemine geçirmek için çalışıyoruz.” dedi.
 
Lockheed Martin, değişiklik gerektiren kask sayısı veya yükseltme maliyeti için bir rakam vermedi.
 
KASKALARDA YAŞANAN HATA JAPONYA'DA DÜŞEN F-35 UÇAĞINI AKILLARA GETİRDİ
 
9 Nisan'da Japonya'da düşen F-35 uçağının olaydan tam bir gün sonra uçak enkazına ulaşılabilmiş, Japonya Savunma Bakanlığı, pilotun bağlantı kesilmeden önce kuleye sinyal gönderdiğini, fakat bir sorun bildirmediğini açıklamıştı.
 
Resmi bir açıklama olmasa da konuya ilişkin gündeme gelen iddialarda pilotun "baş dönmesi" yaşadığı ve bunun vertigo hastalığını tetiklediği belirtilmişti.
 
Olay sonrası Japon Hava Kuvvetleri envanterindeki 12 adet F35'in uçuşunu, geçici olarak durdurmuştu.

Vicdansızlığın böylesi! Kaldırım kenarına bırakmışlar

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