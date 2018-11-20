F-35'lerden ilk 'Fil Yürüyüşü'
ABD'nin Utah eyaletindeki Hill hava üssünde 35 adet F-35 ilk defa bir araya gelerek 'Fil Yürüyüşü' olarak tabir edilen, 'tehlike söz konusu olduğunda savaş uçaklarının mümkün ola en kısa sürede havada olmaları için tam yüklü olarak pist başında hazır olmaları' manasına gelen olayda F-35'ler ilk defa bu kadar kalabalık bir halde bir araya geldi.
- star.com.tr
"Fil yürüyüşü", askeri terminolojide, tehlike söz konusu olduğunda savaş uçaklarının mümkün ola en kısa sürede havada olmaları için tam yüklü olarak pist başında hazır olmaları anlamına geliyor.
Bu "yürüyüşler" aynı zamanda, pilotların takım çalışması yeteneğini artırma, askeri üslerde hava-yer reaksiyonunun ölçülmesi ve güç gösterisi gibi amaçlarla gerçekleştiriliyor.
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