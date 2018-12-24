'F-35'lerin ABD dışarısındaki tek, Motor bakım ve onarım merkezi Türkiye'de olacak'

Demir "Milli Muharip Uçak Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı olacak. Yerli jet motoru çalışmaları devam ediyor. Kısa sürede yerli motoru yapabiliriz. Altay Tankı ilk aşamada 250 adet üretilecek." açıklamasında bulundu.

ABD DIŞINDAKİ İLK BAKIM ONARIM MERKEZİ TÜRKİYE'DE KURULACAK

İsmail Demir, F-35'ler ile ilgili, "Bu konuyla ilgili siyasi argümanlar oturduğumuz masayı etkilemiyor. Çünkü bunun bir sözleşmesi var, herkes de kendisiyle ilgili üzerine düşeni yapıyor. Biz F-35'leri teslim aldık. Bu uçakların ABD dışındaki ilk bakım onarım merkezinin Türkiye'de kurulması kararı verildi, bunlarla ilgili çalışmalar da devam ediyor. İki uçağımız da önümüzdeki sene Türkiye'ye gelecek." dedi.

Savunma Sanayii Başkanımız Sayın @IsmailDemirSSB (Apara yayını) : F-35 uçaklarının ABD dışarısındaki tek, Motor bakım ve onarım merkezi Türkiye'de olacak. — SSB (@SavunmaSanayii) 23 Aralık 2018