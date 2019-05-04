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Güney Kore'de F-35’lerin test uçuşları başladı

Güney Kore Hava Kuvvetleri yetkilileri Cuma günü yaptığı açıklamada, Güney Kore'nin yeni satın alınan iki F-35A savaş uçağının uçuş testlerini yapmaya başladığını söyledi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Güney Kore Hava Kuvvetleri yetkilileri Cuma günü yaptığı açıklamada, Güney Kore'nin yeni satın alınan iki F-35A savaş uçağının uçuş testlerini yapmaya başladığını söyledi.
 
Bir Hava Kuvvetleri görevlisinin Yonhap haber ajansına verdiği demeçte, "Uçuş eğitimi tatbikatlarına planlandığı gibi Nisan ortasında başladık, tam operasyonel dağıtım tarihlerine henüz karar verilmedi." dedi.
 
Lockheed Martin tarafından üretilen beşinci nesil savaş uçağı F35'ler bu yıl Mart ayının sonunda Seul'e teslim edilmişti.
 
Washington ve Seul arasında 2014 yılında imzalanan 6,8 milyar dolarlık anlaşma kapsamında 38 F35 teslim edilecek. Bu yıl içinde 10'a yakın savaş uçağının Güney Kore'ye gönderilmesi geri kalanının ise 2021'in sonuna kadar teslim edilmesi bekleniyor.

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