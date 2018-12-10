Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Facebook blockchain birimi için iş ilanı yayınladı

Facebook blockchain sektörüne yönelik stratejik adımlarına devam ediyor. Sosyal medya devi, bu sektör için yeni bir iş ilanı yayınladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sosyal medya devi Facebook, 2018 yılında kendi bünyesinde küçük bir startup olarak blockchain departmanını başlatmıştı. Yönetici mühendis olarak Evan Cheng’in görev yaptığı bu birimde, blockchain teknolojisinin kullanımına yönelik çeşitli çalışmalar yapılıyor. Görüldüğü kadarıyla Facebook, bu çalışmalarını bir proje ile daha öteye taşıyacak.
 
Facebook son olarak blockchain birimi için yazılım mühendisliği, veri bilimi ve pazarlama alanlarında çalışmak üzere 5 yeni iş ilanı verdi. Ancak Facebook’un hangi proje için blockchain birimini genişlettiği bilinmiyor.
 
Her ne kadar Facebook’un kendi kripto parasını çıkaracağı konuşulsa da Facebook bu iddiaları reddediyor. Önümüzdeki günlerde Facebook’un blockchaini hangi alanda kullanacağı ise merak konusu.
 
(Tech Inside)
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi´nin kabul edilmesi - Tarihte bugün 10 Aralık 1948

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi´nin kabul edilmesi - Tarihte bugün 10 Aralık 1948

Spor tarihinin en ilginç cezaları!

Spor tarihinin en ilginç cezaları!

Beşiktaş şehitleri için anma töreni yapıldı

Beşiktaş şehitleri için anma töreni yapıldı

Emeklilerin Ocak'ta alacakları maaşlarla birlikte ek ödemeleri de artacak

Emeklilerin Ocak'ta alacakları maaşlarla birlikte ek ödemeleri de artacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA