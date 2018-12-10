Facebook blockchain birimi için iş ilanı yayınladı

Sosyal medya devi Facebook, 2018 yılında kendi bünyesinde küçük bir startup olarak blockchain departmanını başlatmıştı. Yönetici mühendis olarak Evan Cheng’in görev yaptığı bu birimde, blockchain teknolojisinin kullanımına yönelik çeşitli çalışmalar yapılıyor. Görüldüğü kadarıyla Facebook, bu çalışmalarını bir proje ile daha öteye taşıyacak.

Facebook son olarak blockchain birimi için yazılım mühendisliği, veri bilimi ve pazarlama alanlarında çalışmak üzere 5 yeni iş ilanı verdi. Ancak Facebook’un hangi proje için blockchain birimini genişlettiği bilinmiyor.

Her ne kadar Facebook’un kendi kripto parasını çıkaracağı konuşulsa da Facebook bu iddiaları reddediyor. Önümüzdeki günlerde Facebook’un blockchaini hangi alanda kullanacağı ise merak konusu.

(Tech Inside)