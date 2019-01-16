Facebook daha katı reklam kuralları getiriyor

Facebook’tan salı günü yapılan açıklamada, önümüzdeki birkaç ay içinde yapılacak önemli değişikliklerle Hindistan, Nijerya, Ukrayna ve Avrupa Birliği'ne seçim müdahalesini engellemek için bazı siyasi reklam kurallarını ve araçlarını genişleteceğini söyledi.

Neredeyse her büyük ülkenin en büyük sosyal medya hizmeti olan Facebook, 2016'dan bu yana politikacıların ve rakiplerinin sahte haberler ve propagandalar yayması için bir araç haline geldi.

Facebook reklamları satın almak, bu tür bir materyalin hedef kitlesini genişletebiliyor, ancak bu reklamların bazıları seçim kurallarını ve şirket politikalarını ihlal edebiliyor.

Facebook tüm dünyadan gelen baskılar sonucu geçen yıl siyasi reklamların gözetimini artırmak için çeşitli girişimler başlamıştı.

Bu girişimlere bir yenisinin daha ekleneceğini iddia eden Facebook, ilk olarak seçim ya da oylama olacak ülkelerde hızlıca bu değişiklikleri uygulamaya başlayacağını belirtti.