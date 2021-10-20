Facebook adını değiştiriyor! Mark Zuckerberg açıklayacak

Reuters 20 Ekim 2021 Çarşamba 10:06 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 10:19

ABD'li teknoloji blog sitesi The Verge'ün dün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, şirket gelecek hafta yeni ismini duyurabilir.

Habere göre, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin 28 Ekim'deki yıllık Connect konferansında isim değişikliği konusunda konuşmayı planlıyor fakat Facebook'un yeni ismi daha önce de açıklanabilir.

Facebook, habere ilişkin olarak "söylentilere ve spekülasyonlara" yorum yapmadığını belirtti.

İsim değişikliği olacağı yönündeki haber, ABD hükümetinin şirketin ticari faaliyetleri konusunda giderek daha fazla denetim yaptığı bir döneme denk geldi. ABD Kongresi'ndeki iki partinin senatörleri de Facebook'u şiddetle eleştirmekteydiler.

Facebook'un şirket ismini değiştirmesiyle Facebook sosyal medya uygulaması şirketin Instagram, WhatsApp, Oculus ve diğer iştiraklerinden biri gibi konumlandırılmış olacak.

Silikon Vadisi'ndeki teknoloji şirketlerinin faaliyet alanlarını büyütürken ana şirket isimlerini değiştirmeleri sıra dışı bir uygulama değil.

Faaliyetlerini internetteki arama motoru ve reklamcılık hizmetlerinin ötesine taşımak isteyen Google, 2015 yılında Alphabet Inc ana holdingini kurarak birimlerini onun bünyesinde toplamıştı.

Verge'ün haberine göre, Facebook'un marka ismini değiştirmesi şirketin metaverse adlı sanal evreni inşa etme planının da bir yansıması.