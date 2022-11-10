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Bilim-Teknoloji

21. yüzyılda bir ilk! Facebook gönderisi keşfe neden oldu

Birleşik Krallık'ta bir kedi tarafından yakalanan hayvanın Facebook fotoğrafı bilimsel keşfe sebep oldu. Keşif 1920'lerden bu yana Britanya'daki ilk yeni memeli türü olarak kabul edildi.

Star Gazetesi10 Kasım 2022 Perşembe 09:55 - Güncelleme:
21. yüzyılda bir ilk! Facebook gönderisi keşfe neden oldu
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Bir kedi tarafından yakalanan alışılmadık görünümlü bir hayvanın Facebook fotoğrafı, 1920'lerden beri Birleşik Krallık'ta yerleşik ilk yerli olmayan memelinin keşfedilmesine yol açtı. 'Büyük Beyaz Dişli Shrew', daha önce İngiltere anakarasında hiç bulunmamıştı.

KEDİ BAGAJDA YAKALADI

Sunderland'deki bir dijital pazarlama yöneticisi olan Melissa Young, kedisi tarafından garajda yakalanan yeni farenin resimlerini yayınladıktan sonra dünya bu keşiften haberdar oldu. Resimler ekolojist Ian Bond tarafından fark edildi.

FACEBOOK'TA GÖRÜLDÜ

Bay Bond, Facebook'ta gördüğü resmin gözüne çarptığını belirterek, 'Beyaz dişli Shrew'lar, normal bir kır faresinden daha çok Parmak Fare veya Klanger'a benzeyen bir kafa ile oldukça farklı görünüyor. Bu kimlikle ilgili sorun, daha önce Britanya anakarasında hiç yaşanmamış olmalarıydı!" dedi.

BUZDOLABINDA SAKLADI

Melissa, şüpheli kır faresini daha fazla test yapılabilmesi için dondurucuda tuttu.

Daha sonra Ecotype Genetics ve Swift Ecology Ltd tarafından gerçekleştirilen bir DNA testi, onun Büyük Beyaz Dişli Shrew olduğunu doğruladı.

BİR TÜRÜ YOK EDEBİLİR

Ekolojistler, hayvanın 2007'de ilk ortaya çıktıkları İrlanda'da olduğu gibi, İngiltere'nin cüce farelerin popülasyonlarını yok edeceğinden endişe duyuyorlar.

Star Gazetesi

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