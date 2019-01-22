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Facebook İrlanda’daki kampüsüne 1,000 kişi alacak

Facebook, İrlanda’nın başkenti Dublin’de yer alan ve Meath ve Cork bölgelerinde faaliyet gösteren kampüsüne, yayın politikası ve içerik yönetimi alanları öncelik olmak üzere, bu yıl içinde 60'ar kişilik ekipler halinde toplam 1,000 kişi alacağını duyurdu.

  • DHA
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Facebook Operasyon Başkanı Sheryl Sandberg, Pazartesi günü Dublin’de düzenlenen şirket konferansında, sosyal ağ kullanıcılarının güvenliğinin her zaman öncelikli olduğunu belirtirken, şirketin sahte hesaplar, sahte haber dağılımı ve seçimlere müdahalenin önlenmesi gibi sorunların önüne geçmeyi hedeflediğini söyledi.
 
Sandberg, güven sağlanması açısından şirketin şeffaflaşma hedefini yinelerken, Facebook’un Ulusal Zorbalıkla Mücadele Merkezi’ne (National Anti-Bullying Centre) yaptığı bağışı 1 milyon euroya çıkaracağını söyledi ve çocukların korunmasının en önemli görevlerden biri olduğunun altını çizdi.
 
Halihazırda 4,000 çalışanının bulunduğu İrlanda’da Facebook, 2022 yılına kadar Gand Canal Square bölgesindeki çalışanlarının yarısını toplam yedi bin kişilik kapasiteye sahip olan Ballsbridge bölgesindeki yeni kampüsüne taşımayı hedefliyor.

Ridaniye Savaşı - Tarihte bugün 22 Ocak 1517

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