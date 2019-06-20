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Facebook, kripto para basmak için FED ile görüştü

Amerikan Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, Facebook´un Merkez Bankası ile kendi dijital parasını basma planları konusunda görüştüğünü açıkladı.

  • DHA
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Powell, Facebook´un `Libra´ adını verdiği kripto parasını basma fikriyle ilgili Amerikan Merkez Bankası yetkilileri ile bir araya geldiğini söyledi. CNBC´nin aktardığı habere göre, basın toplantısında konuşan Powell, bu konuyla ilgili hem potansiyel riskler hem de potansiyel faydalar olduğunu belirterek, Merkez Bankası´nın finansal teknoloji ile ilgili çok sayıda finansal sektör ile görüştüğünü söyledi.
 

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