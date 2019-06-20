Facebook, kripto para basmak için FED ile görüştü

Powell, Facebook´un `Libra´ adını verdiği kripto parasını basma fikriyle ilgili Amerikan Merkez Bankası yetkilileri ile bir araya geldiğini söyledi. CNBC´nin aktardığı habere göre, basın toplantısında konuşan Powell, bu konuyla ilgili hem potansiyel riskler hem de potansiyel faydalar olduğunu belirterek, Merkez Bankası´nın finansal teknoloji ile ilgili çok sayıda finansal sektör ile görüştüğünü söyledi.