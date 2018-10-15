Facebook tarihindeki en büyük veri sızıntısı yaşandı
Defalarca saldırıya uğramasına ve Kongre önünde hesap vermesine rağmen Facebook halen açıklara karşı bir önlem alamıyor. Son saldırıda toplam 30 milyon kişinin çok önemli verileri çalındı.
Geçtiğimiz Eylül ayında siber saldırganların Facebook kullanıcılarının ana siteye veya üçüncü taraf sitelere giriş yaparken kullandığı jetonları çaldığı ve bu sayede kullanıcıların hesaplarına erişebilme imkanına sahip oldukları ortaya çıkmıştı.
Tarihe geçti
Facebook ilk etapta 50 milyon kullanıcının sonrasında da toplam 90 milyon kullanıcının erişim jetonlarını iptal etmiş ve yeniden sitelere giriş yapmalarını istemişti. Sona eren soruşturmanın ardında tarihin en büyük Facebook sızıntısı çıktı.
Facebook yaptığı açıklamada jeton hırsızlığı sebebiyle 30 milyon kullanıcının verilerinin çalındığını bildirdi. 16 milyon civarında kullanıcının email adresleri ve telefon numaraları saldırganların eline geçmiş durumda. 14 milyon civarında kullanıcının durumu daha vahim. Bunların konumları, inançları, medeni durumları, arama geçmişi, takip ettiği sayfalar, etiketlendiği yerler gibi pek çok hassas veri ortaya dökülmüş.
Kullanıcıların neredeyse tüm yaşantısını açığa çıkaran hırsızlık ile ilgili Facebook beklediği kadar büyük olmadığını söylüyor. Bununla birlikte çalınan verilerin kapsamı açısından tarihindeki en büyük sızıntı ile karşı karşıya.
Facebook kullanıcıların hesaplarında izinsiz erişim olup olmadığını denetlemeleri için bir araç geliştirmiş. Burayı ziyaret ettiğinizde saldırıya uğrayıp uğramadığınız bildiriliyor. Link burada
(Donanım Haber)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.