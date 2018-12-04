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Facebook ve MIT, 4 milyar insana açık adres tanımlayacak yapay zeka geliştiriyor

Dünya üzerinde 4 milyar kişinin açık adresi bulunmuyor. Bu durumu düzeltmek için MIT Media Lab ve Facebook insanlara otomatik olarak adres tanımlayan yapay zeka geliştirdi.

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Dünya üzerinde bulunan 4 milyar insanın herhangi bir açık adresi bulunmuyor. Her ne kadar garip bir durum gibi görünse de haritalandırma işleminin pahalı olmasından dolayı çoğu bölge adreslenemiyor. Facebook ve MIT Media Lab birlikte çalışarak bu sorunun üstesinden gelecekler.
 
Uydu fotoğrafları kullanılıyor
Araştırmacılar derin öğrenme algoritmaları sayesinde uydular tarafından çekilen fotoğraflar ile yolları otomatik olarak sisteme tanıtabiliyorlar. Böylelikle tespit edilen bu yollara cadde adı veya numarası konulabiliyor. Sistem, normal haritalandırma yöntemlerine göre oldukça ucuz ve verimli. Böylelikle adresi bulunmayan kişilerinde bölgeleri haritalandırılmış oluyor.
 
Facebook ve MIT’nin geliştirdiği bu proje ilk değildi. Daha öncesinde Google “Open Location Codes” isimli tanımlanmayan bölge düzenleme hizmetini tanıtmıştı. Başka bir organizasyon what3words ise adından anlaşılacağı üzere her bölgeye 3 kelimeden oluşan benzersiz isimlendirmeler yapmayı başardı.
 
Bu ve benzeri birçok çözümün asıl problemi isimlendirme yapmaktan çok yaygın olarak kabul edilebilmek oluyor. Hükümetler ve vatandaşlar bulundukları bölgeler için yapılan bu adreslemeyi kabul etmeyince haliyle sistemin haritalandırmasının bir anlamı kalmıyor.
 
(Donanım Haber)

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