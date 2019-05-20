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Facebook veri skandalları nedeniyle eleman bulmakta zorlanıyor

Facebook´un yaşadığı güvenlik skandalları sonrası, şirketin güvenirliliğinin azalmasıyla, yetenekli eleman bulmakta artık zorlandığı bildirildi.

  • DHA
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Sosyal paylaşım sitesi Facebook´un özellikle Cambridge Analytica şirketiyle yaşadıkları `veri skandalı´ sonrasında iyi üniversitelerden mezun, yetenekli kişilerin şirkete başvuru ve şirketin iş tekliflerini kabul etme oranlarında düşüş yaşandığı açıklandı.
 
CNBC´nin haberine göre, şirketin yazılım mühendislerine yaptığı iş tekliflerinde 2019 yılında yaklaşık yüzde 50 oranında azalma görüldü. Ayrıca üniversiteden yeni mezunlara iş teklifleri oranı da 2017-2018 yılları arasında yüzde 85 iken bu oran 2018 yılının aralık ayında yüzde 35 ile 55´e düştü.
 
`CAMBRIDGE ANALYTICA SKANDALI´ İŞ BAŞVURULARINDA DÜŞÜŞE SEBEP OLDU
 
Birkaç eski personel alım uzmanı haber kanalıyla yaptığı görüşmelerinde, Facebook ile iş görüşmesi gerçekleştiren adayların şirketin gizlilik politikaları konusunda eskiye göre çok daha fazla soru yönelttiklerini aktardı. Geçtiğimiz aylarda Facebook´tan ayrılan çok sayıda personel alım uzmanının, CNBC´ye yaptığı açıklamada, şirketin 2018 yılındaki Cambridge Analytica skandalından sonra iş tekliflerinde önemli derecede düşüş yaşandığını söyledi.
 
Cambridge Analytica şirketi 87 milyon Facebook kullanıcısının verilerine uygunsuz olarak erişmiş ve ABD Başkanı Donald Trump´un 2016 yılındaki başkanlık seçimleri kampanyaları sırasında reklam çalışmaları için kullanılmıştı.
 
Bu gibi skandalların, adayların ilgilerini olumsuz etkilediği ve işe alım uzmanları arasındaki motivasyonu da yaraladığı ifade ediliyor. Habere göre, dünyanın en iyi üniversitelerinden mezun olan öğrenciler Facebook´tan gelen iş tekliflerine çeşitli nedenlerle olumsuz yanıt veriyor. Facebook sözcüsü Anthony Harrison ise CNBC´ye yaptığı açıklamada, bu sayıların tamamıyla yanlış olduğunu şirketin her zaman çalışanlar için en çok tercih yerlerden biri olduğunu söyledi.

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