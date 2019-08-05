Facebook'tan insan beynini okuyup metne dönüştürebilen yapay zeka Dünya genelinde 1.5 milyarın üzerinde kullanıcısı bulunan ve Instagram ile WhatsApp uygulamalarının da sahibi olan Facebook, Ar-Ge çalışmalarını da sürdürüyor. Son olarak şirketin insan beynini okuyabilen ve bunu metne dönüştürebilen yapay zeka teknolojisi geliştirdiği belirtildi. İnsanların aklından geçenleri yazıya dönüştürebildiği iddia edilen yapay zeka teknolojisi bilim ve teknoloji dünyasında geniş yankı uyandırdı.