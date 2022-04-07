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Bilim-Teknoloji

Facebook'tan siber korsanlara engelleme

ABD sosyal paylaşım sitesi Facebook, Rusya ve Belarus bağlantılı grupların siber casusluk yapma ve Ukrayna'daki savaşa odaklanan dezenformasyon kampanyası başlatma çabalarını engellediğini açıkladı.

AA7 Nisan 2022 Perşembe 20:49 - Güncelleme: 7 Nisan 2022 Perşembe 20:49
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Şirketten yapılan açıklamada, Rusya ve Belarus destekli bilgisayar korsanlarının düzinelerce Ukrayna askeri personeline ait Facebook hesaplarını ele geçirmeye uğraştığı ve Ukrayna ordusunu Rus güçlerine teslim olmaya çağıran videolar yayımlamaya çalıştığı belirtildi.

Ghostwriter olarak bilinen tescilli bir dezenformasyon grubu tarafından e-postalar üzerinden yürütülen sosyal medya hesaplarının hackleme girişimlerinin Facebook tarafından büyük ölçüde engellendiği aktarılan açıklamada, Rusya'nın Internet Araştırma Ajansının Facebook'ta sahte hesaplar oluşturma çabalarının da tespit edilip atıl bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Facebook güvenlik uzmanlarının, Rusya'nın ilgili ajansının Batılı bir insan hakları grubu gibi görünmeye çalışarak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik şiddetinden NATO'yu suçlayan makaleler yayımladığını tespit ettikleri ifade edildi.

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