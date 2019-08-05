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Facebook'un ardından Walmart da kripto para çıkarıyor

Facebook´un ardından ABD'li perakende devi Walmart da kendine ait bir kripto para çıkarmak için patent başvurusu yaptı.

  • DHA
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Cointelegraph´ın haberine göre, 20190236564 numarası ile yapılan ve ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından yayınlanan başvuru "Blok Zincir Üzerinde Dijital Para için Sistem ve Metod" ismini taşıyor.
 
Başvuru, "Normal bir para birimine bağlı olarak bir dijital para birimi oluşturmak; bu dijital para birime ait verileri bir blok zincir üzerinde depolamak ve dijital para birimini satın almak veya onunla ödeme yapmak" amacıyla nasıl bir metod uygulanacağını ortaya koyuyor.
 
Walmart'ın başvuru belgesinde önerilen dijital para projesiyle, kullanıcıların çok düşük ücretle veya ücretsiz şekilde değer saklama olanağına sahip olacağı belirtildi. Kullanıcılar ayrıca dijital parayı Walmart´ın proje ortakları ve belirli perakendecilerde nakite de çevirebilecek. Dijital para hesaplarına faiz ödenmesi dahi söz konusu olabilecek.
 
Walmart´ın dijital parası mümkün olduğunca çok yerde harcanabilmesi için farklı senaryolarda üretilebilecek. Walmart´a göre yeni dijital para dolar gibi devletlere ait iradi (fiat) para birimlerine bağlı olabileceği gibi diğer kripto para birimlerine bağlı olarak da çıkartılabilecek.
 
Patent başvurusunda, oluşturulması planlanan dijital paranın bankacılık hizmetlerinin pahalıya geldiği, fakir aileler için bir alternatif olabileceğini vurgulandı. Perakendecilik devi ayrıca çıkaracağı dijital paranın kredi ve banka kartlarına ihtiyacı ortadan kaldırarak mevcut bankalara da rakip olabileceğine dikkat çekti.

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