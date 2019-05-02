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Fani kasırgası, Bengal körfezi üzerindeyken uzaydan görüntülendi

Japonya Meteoroloji Ajansı'nın Himawari-8 uydusu tarafından 30 Nisan 2019'da görüntülediği Fani kasırgasının Bengal Körfezi'ne doğru hızla yoğunlaştığı bildirildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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24 saat içinde Hindistan'ın doğu kıyılarını vurması beklenen ve bu sebeple 800 bin kişinin tahliye edildiği Fani kasırgasının (tropikal siklon) Bengal körfezi üzerindeki uzaydan çekilmiş görüntüleri yayımlandı.
 
Çok şiddetli bir siklonik fırtına olarak sınıflandırılan Fani kasırgası, Saffir-Simpson Hurricane rüzgâr skalasındaki Kategori 2'ye eşdeğer saate 177 kilometre rüzgar hızına sahip.
 
Fani'nin kuzeybatıya doğru ilerlemeye devam etmesi nedeniyle fırtınanın, ılık deniz yüzeyi sıcaklıkları ve düşük dikey rüzgâr kayması dâhil, güçlendirme için uygun koşullarla karşılaşması bekleniyor. Ortak Tayfun Uyarı Merkezi, önümüzdeki iki gün içinde güçlü bir kasırga kategorisi olan Kategori 3'e eşdeğer, saatte 200 kilometre rüzgâr hızına ulaşacağı tahmininde bulunuyor.
 
Hindistan hükümetinden yapılan açıklamada, yaklaşık 800 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edileceği belirtildi.
 
Hükümeti yetkilileri ayrıca, turistlerin Batı Bengal ve Odisha eyaletlerinin sahil kasabalarını terk etmeleri gerektiğini de söyledi.

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