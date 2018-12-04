Fas 162 adet Abrams tankı ediniyor

Fas Hükümeti, İhtiyaç Fazlası Savunma Kalemi (Excess Defence Article /EDA) programı aracılığıyla 162 adet Abrams tankını çeşitli varyantlarda talep etti. Bunlar arasında M1A1 Durumsal Farkındalık (temel versiyon), M1A2M (Komuta Kontrol. Bağımsız Termal Görüntüleyiciyi içerir) veya M1A1 ABD Deniz Piyadeleri versiyonu) Tanklarla beraber çeşitli çapta silah, mühimmat, sensör ve haberleşme sistemleri yedek parçalar; destek ekipmanı; motor ve şanzımanların yükseltilmesi / bakımı; depo seviyesi desteği talebi yer alıyor.

Ana yüklenici Michigan'daki Sterling Heights'taki General Dynamics Land Systems olacak. Yenileme çalışmaları Anniston, Alabama'daki Anniston Ordu Deposu'nda ve Lima, Ohio'daki Joint Systems Manufacturing Center'da gerçekleştirilecek.

(C4Defence)