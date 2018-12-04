Fas 162 adet Abrams tankı ediniyor
ABD Dışişleri Bakanlığı, Fas’a 162 adet Abrams tankının Askeri Dış Alımı yoluyla tahmini 1 milyar 259 milyon Dolar maliyetle muhtemel satışını onayladı. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, 28 Kasım 2018'de bu olası satışın Kongre'ye bildirilmesi için gereken sertifikayı verdi.
Fas Hükümeti, İhtiyaç Fazlası Savunma Kalemi (Excess Defence Article /EDA) programı aracılığıyla 162 adet Abrams tankını çeşitli varyantlarda talep etti. Bunlar arasında M1A1 Durumsal Farkındalık (temel versiyon), M1A2M (Komuta Kontrol. Bağımsız Termal Görüntüleyiciyi içerir) veya M1A1 ABD Deniz Piyadeleri versiyonu) Tanklarla beraber çeşitli çapta silah, mühimmat, sensör ve haberleşme sistemleri yedek parçalar; destek ekipmanı; motor ve şanzımanların yükseltilmesi / bakımı; depo seviyesi desteği talebi yer alıyor.
Ana yüklenici Michigan'daki Sterling Heights'taki General Dynamics Land Systems olacak. Yenileme çalışmaları Anniston, Alabama'daki Anniston Ordu Deposu'nda ve Lima, Ohio'daki Joint Systems Manufacturing Center'da gerçekleştirilecek.
(C4Defence)
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