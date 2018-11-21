Fas'ın yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu MOHAMMED VI-B uzaya gönderildi

Dün gece saatlerinde Fransız Guyanası Uzay Merkezinden İtalyan Vega roketiyle fırlatılan uydunun yapımını da yine Fransız Arianespace yaptı.

MOHAMMED VI - B uydusunun öncelikli gözlem defelerinin, haritalama ve arazi etüd etme faaliyetleri, bölgesel kalkınma, tarımsal izleme, doğal afetlerin önlenmesi ve yönetimi, çevre ve çölleşmenin yanı sıra, sınır ve kıyı gözetimi üzerindeki değişikliklerin izlenmesi için kullanılacağı belirtildi.

2017'de fırlatılan MOHAMMED VI - A uydusunun devamı niteliğinde olan uydu ikili sistemin tamamlayıcı uydu sistemi. MOHAMMED VI - A ve B uyduları birlikte çalışarak daha hızlı kapsama alanı sağlanması hedefleniyor.