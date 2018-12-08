Filipinler taarruz helikopteri olarak T129 ATAK’ı seçti, 8 ila 10 adet sipariş verilecek

Filipinler basınında yer alan habere göre, avunma bakanı Delfin Lorenzana’ya bugün helikopter tedarik programında son durum soruldu. Bakan Lorenzana, Filipinler Hava Kuvvetleri Teknik Çalışma Grubunun çalışmalarını tamamladığını muharebe yetenekli genel maksat ve taarruz helikopterlerinde isterleri karşılayan helikopterlerin belirlendiğini ifade etti. Bakan, TGW’nin Sikorsky Black Hawk’ı genel maksat helikopteri olarak tavsiye ettiğini, TUSAŞ yapımı T129 ATAK’ı ise taarruz helikopteri olarak seçtiğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde de Filipinli savunma sitesi MaxDefence'da yer alan haberde, "Filipinler, saldırı helikopteri ihalesinde T129 ATAK'ı seçti." ifadelerine yer verilmişti.

Filipinler Hava Kuvvetleri'nin Saldırı Helikopteri Edinme Projesi 24 adet silahlı hafif saldırı helikopterinin satın alınmasını öngörüyor. Ancak Bakan'ın yaptığı açıklamada, ellerindeki bütçe ile 8 - 10 adetten daha fazla T129 tedarik edemeyeceklerini ifade etti.