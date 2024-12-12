Finans Ekosistemi Türkiye'nin Lider Fintech Konferansı Webrazzi Fintech'te buluştu!

11 Aralık'ta, Wyndham Grand İstanbul Levent'te gerçekleşen ve açılış konuşmasını Webrazzi Kurucu ve CEO'su Arda Kutsal'ın yaptığı Webrazzi Fintech 2024'te, global fintech yatırımları, finansın gelenekselden geleceğe yolculuğu, fintech çözümlerinin geleceği, gömülü finans ve platformlar, finansal dünyada müşteri edinimi, dijital bankacılığın bugünü ve 2025 beklentilerinin konuşulduğu eşsiz bir sahne sunuldu.

Webrazzi Fintech 2024, sabah saatlerinde başlayan programıyla ve networking odaklı kahve molaları ile öğle yemeği eşliğinde devam etti. Fuaye alanında ise şirketler ve girişimciler kendilerini tanıtma fırsatı bulurken, katılımcılar da sektörü daha yakından tanıma şansı elde etti.

Webrazzi Kurucu ve CEO'su Arda Kutsal , Webrazzi Fintech sahnesinde 2025 ajandasını paylaştı. Tech.eu Summit London 2025'in, 25 - 26 Mart tarihlerinde Londra'da gerçekleşeceğini hatırlattı.

7 Mayıs'ta Webrazzi XYZ 2025, 24 Eylül'de New HR Summit 2025, 22 Ekim'de Webrazzi Summit 2025, 10 Aralık'ta ise Webrazzi Fintech 2025'in gerçekleşeceğini duyurdu.

Finans sektörünün önde gelen liderlerinin yer aldığı Webrazzi Fintech 2024 sahnesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Bilgi Sistemlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın dijital bankacılığın bugünü ve 2025 beklentilerini konuşmak üzere yer aldı.

2020 yılından bu yana regülasyon tarafında BDDK'nın attığı adımları hatırlatarak sözlerine başlayan Mustafa Aydın, dijital bankacılık odağında faaliyet izni almış 5 dijital banka ve 1 lisans bekleyen bankanın bulunduğunu dile getirdi.

Bununla beraber Türkiye için bir e-ticaret sitesi ve banka iş birliğine "evet" dediklerini açıklayan Mustafa Aydın, açık bankacılıktan açık finansa ve açık verinin olduğu bir dünyaya gittiğimizi dile getirdi. Söz konusu izni yakından takip ettiklerini ve başarılı olması durumunda 2025 yılı içerisinde yeni örnekler görebileceğimizi açıklayan Mustafa Aydın, "Gömülü finans Türkiye'de hayat buldu." diyerek bankaların bu konudaki iş birliklerine dikkat çekti. Bu konuda paylaştığı örnekler arasında taraftar uygulamaları ve e-ticaret şirketleri yer aldı.

Oturumda bu yılın öne çıkan bir diğer noktası Kripto Varlık Düzenlemesi de konuşuldu. Mustafa Aydın, Türkiye'de ve dünyadaki konumu açısından "Blockchain teknolojisi beklediği değeri bulabilmiş değil." dedi. Kripto Varlık Düzenlemesi odağındaki regülasyon ihtiyacını hatırlatan Aydın, bu süreçte yer alan kurumların arasında BDDK'nın da olduğunu ifade etti. Oturumda kripto paraları regüle etmekten ziyade dijital varlıkların hedeflendiği de belirtildi.

Webrazzi Fintech 2024'te öne çıkan diğer noktalar şu şekildeydi;

Proemtia Kurucu ve CEO'su Umut Feyzioğlu B2B Ticaretin Dijital Dönüşümü hakkında konuştu.

Paycell CEO'su Serhat Dolaz, oturumunda ödeme yöntemlerinin gelişim sürecinden bahsetti.

KPMG Türkiye Fintech ve Dijital Finans Lideri Sinem Cantürk, global fintech yatırımlarını Webrazzi Fintech 2024'te detaylandırdı.

Cenoa Kurucu Ortak ve Co-CEO'ları Emre Artan ve Seçkin Çağlın Fintech dünyasında beklenen trendleri değerlendirdiler.

Gemius Ülke Müdürü İdil Kesten, Finans Platformlarının Dijital Ziyaretçi Karnesini Webrazzi Fintech 2024'te paylaştı.

Webrazzi kurucusu ve CEO'su Arda Kutsal, Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin ve Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Genel Müdürü İbrahim Ersoy, telekom ve finans teknolojileriyle geleceği şekillendirmek üzerine bir oturum gerçekleştirdi.

Papara COO'su Cenap Doğru, fintech sektörünün geleceği ve kullanıcı deneyimini dönüştüren stratejiler üzerine konuştu.

TBS Investment Management Company & Happy Education Academy Pazarlama ve Marka Danışmanı Tunç Berkman ve Sodec Kurucu ve CEO'su Hasan Dertli, oturumlarında yapay zeka ile müşteri ediniminde güvenlik ve deneyimin kusursuz dengesi nasıl olmalı? sorusunu cevaplandırdı.

Dengage Kurucu Ortağı ve CTO'su Itri Osman ve Satış ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Çağdaş Tanrıöver, yapay zeka destekli pazarlama ve müşteri veri yönetimi çözümleri hakkında konuştu.

Paribu Ventures Direktörü Utku Dördüncü, oturumunda finansın gelenekselden geleceğe yolculuğundan bahsetti.

HangiKredi CEO'su Onur Oğuz, dijital finans ekosisteminin dönüşümü hakkında beklentilerini değerlendirdi.

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan İş Geliştirme Direktörü Reşat Kökcen, fintech sektörünün geleceğini güçlendirmek için yapay zekanın siber güvenlik alanındaki rolü ve katkılarından bahsetti.

Ussal Danışmanlık Yönetici Ortağı Ussal Şahbaz, CoinTR CEO'su Ali Eşelioğlu ve Solak & Partners Law Firm Yönetici Ortağı Elçin Karatay, kripto dünyasında yasal düzenlemelerle şekillenen yeni dönemde boğa sezonunu konuştular.

Webrazzi Fintech 2024'te günün son oturumunda ise, Webrazzi Kurucu ve CEO'su Arda Kutsal, Colendi kurucu ortağı ve CEO'su Bülent Tekmen, ÖdeAl Kurucu Genel Müdürü Fevzi Güngör, sektörle ilgili 2025 beklentilerini değerlendirdiler.

Webrazzi Fintech 2024, Türkiye İş Bankası, Mastercard, Papara, Paycell, VodafonePay, Cenoa, Dengage, HangiKredi, Hopi, MetropolCard, Paribu, Sodec, Datassist, eLogo, MoneyPay Teknoloji, Netmera, Pars VC, Sanction Scanner, SmartMessage, TikTok for Business, CoinTR, Mobven, Karnaval Radyo, Oksijen, Platin ve Sözcü sponsorluğunda gerçekleşti.