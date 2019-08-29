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Fizikçiler biyolojik hafızayı taklit eden cihaz geliştirdi

Bilim insanları, canlı beyinde sinaps gibi davranan, bilgi depolayan ve uzun süre erişilmez olduğunda yavaş yavaş unutan bir cihaz geliştirdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, canlı beyinde sinaps (nöronların sinir hücrelerinin diğer nöronlara ya da kas veya salgı bezleri gibi nöron olmayan hücrelere mesaj iletmesine olanak tanıyan özelleşmiş bağlantı noktaları) gibi davranan, bilgi depolayan ve uzun süre erişilmez olduğunda yavaş yavaş unutan bir cihaz geliştirdi.
 
ACS Applied Materials & Interfaces'te yayımlanan makale, ikinci dereceden bir memristor (gerilim ve voltaj arasındaki zaman integral ilişkisini kontrol eden elektronik bileşendir) olarak bilinen yeni cihaz, hafniyum okside (inorganik bir bileşik) dayanıyor ve biyolojik bir beynin öğrendiği yolu taklit eden analog nörobilgisayarlar tasarlamak için umutlar sunuyor.
 
 
Nörobilgisayarlar beyin fonksiyonlarını taklit eder. Beyin, verileri nöronlar arasında bir bağlantı ağı olan sinaps şeklinde depolar. Çoğu nörobilgisayar, geleneksel bir dijital mimariye sahiptir ve sanal nöronları ve sinapsları çağırmak için matematiksel modeller kullanır.
 
Çalışmanın başyazarı Neurocomputing Systems Lab'dan Anastasia Chouprik, "Bu çözümle ilgili sorun, aygıtın zaman içinde davranışını değiştirmeye meyilli ve uzun süreli kullanımdan sonra bozulma eğilimi. Sinaptik plastikliği uygulamak için kullandığımız mekanizma daha sağlam. Aslında, sistemin durumunu 100 milyar kez değiştirdikten sonra hala normal çalışıyordu, bu yüzden meslektaşlarım dayanıklılık testini durdurdu." ifadelerini kullandı.

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