Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, canlı beyinde sinaps (nöronların sinir hücrelerinin diğer nöronlara ya da kas veya salgı bezleri gibi nöron olmayan hücrelere mesaj iletmesine olanak tanıyan özelleşmiş bağlantı noktaları) gibi davranan, bilgi depolayan ve uzun süre erişilmez olduğunda yavaş yavaş unutan bir cihaz geliştirdi.

ACS Applied Materials & Interfaces'te yayımlanan makale, ikinci dereceden bir memristor (gerilim ve voltaj arasındaki zaman integral ilişkisini kontrol eden elektronik bileşendir) olarak bilinen yeni cihaz, hafniyum okside (inorganik bir bileşik) dayanıyor ve biyolojik bir beynin öğrendiği yolu taklit eden analog nörobilgisayarlar tasarlamak için umutlar sunuyor.