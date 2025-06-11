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Bilim-Teknoloji

Forte Teknoloji, savunma sanayisi şirketi MilSOFT'u devraldı

Savunma sanayisinde donanım, sistem ve yazılım alanlarında çözümler üreten Forte Bilgi ve İletişim Teknolojileri AŞ, MilSOFT Yazılım Teknolojileri AŞ'yi devraldı.

AA11 Haziran 2025 Çarşamba 11:29 - Güncelleme:
Forte Teknoloji, savunma sanayisi şirketi MilSOFT'u devraldı
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk savunma sanayisinde yazılım şirketlerinin yetenek olgunluk seviyelerinin ölçümünde dünyada yaygın olarak CMMI standardının (Capability Maturity Model Integrated) en üst seviyesi olan CMMI Seviye-5 sertifikasına sahip tek yerli firma olan MilSOFT'un tamamını devralmak üzere, şirketin tek hissedarı konumundaki Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ ile hisse devri anlaşması imzalandı.

Böylece Forte Teknoloji'nin, MilSOFT'un yüzde 100 hissesini devralmaya yönelik başlattığı stratejik satın alma süreci, Rekabet Kurulu'nun onayının ardından taraflar arasında imzalanan hisse devir sözleşmesi ile resmiyet kazandı.

Bu stratejik işbirliğiyle Forte Teknoloji ve MilSOFT'un mühendislik gücü, teknolojik altyapısı ve vizyonları birleştirilerek, savunma sanayisine yönelik yerli ve milli çözümlerin daha etkin ve sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi hedefleniyor.

Birleşmenin yalnızca mevcut projelere değil, aynı zamanda yeni teknolojilerin ve sektöre yön verecek standartların geliştirilmesine de katkı sağlaması bekleniyor.

- SAVUNMA YAZILIMLARINDA GÜÇ BİRLİĞİ

Bu satın alma ile Forte Teknoloji, savunma yazılımlarındaki yetkinliğini daha da derinleştirerek füze, silah sistemleri, savaş uçakları ve deniz platformlarında kullanılan entegre yazılım çözümleri geliştirme konusunda önemli bir ivme kazanmayı hedefliyor.

Yalnızca yerli savunma projelerinde değil, aynı zamanda Avrupa merkezli işbirliklerinde de etkisini artırmayı amaçlayan Forte Teknoloji, MilSOFT'un bilgi birikimi ve mühendislik gücüyle global ölçekte daha güçlü bir oyuncu haline gelmeyi hedefliyor.

Bu gelişme, savunma teknolojilerinde yerli ve milli üretim kapasitesini artırma hedefi doğrultusunda, hem sektör hem de Türkiye açısından stratejik bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

  • Forte Teknoloji
  • MilSOFT
  • savunma

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