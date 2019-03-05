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Fortnite’ı geride bırakan Apex Legends, bir ayda 50 milyon oyuncuya ulaştı

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ve Electronic Arts (EA) şirketi tarafından 4 Şubat’ta piyasaya sürülen Apex Legends, ilk haftada 25 milyon, ilk ayda ise 50 milyon oyuncuya ulaşarak Fortnite’ın aynı döneme ilişkin rakamlarını geride bıraktı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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PUBG ile yayılan Battle Royale formatına ücretsiz bir alternatif teşkil eden Fortnite’ın 40 milyon oyuncuya ulaşması 4 ay sürmüştü. Bugün ise bu sayı dünya çapında 200 milyona ulaşmış durumda bulunuyor.
 
Henüz bir aylık geçmişe sahip olan Apex Legends ise, ani popülerliğiyle göz doldurarak bütün dengeleri altüst etti.
 
Konuyla ilgili olarak resmi Twitter hesabından bir mesaj yayımlayan Respawn Entertainment CEO’su Vince Zampella, “Apex Legends’ın ilk ayında ulaşılan 50 milyon oyuncuya teşekkür ediyorum! Bunu özel yapan sizlersiniz ve daha gelecek çok şey var!” ifadelerini kullandı.
 
APEX LEGENDS HANGİ PLATFORMLARDA OYNANABİLİYOR?
 
PC’nin yanı sıra Xbox One ve PlayStation 4’te de oynanabilen Apex Legends’ın mobil uygulamasının yaz dönemine yetiştirilmeye çalışıldığı aktarılırken, kullanıcılar oyuna tamamen ücretsiz olarak ulaşılabiliyor.

Robot sunucu işbaşı yaptı

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