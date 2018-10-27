Fransa ve Almanya'nın gelecek nesil ortak savaş uçağının ilk modeli Euronaval'da sergilendi

Askeri havacılıkta Fransızlar farklı bir konsepte sahiptir. Özellikle savaş uçağı konusunda kendi tasarımlarını Fransız motoru ile kullanırlar. Dünyanın önde gelen imalatçılarından Dassault’un tasarladığı Mirage ve ardından Rafale savaş uçakları, bu bakış açısını sunar.

KUYRUĞU YOK

Tasarım çalışmaları Dassault tarafından yapılan uçağın kuyruğu yok. Ayrıca yukarıdan bakıldığında B-2 bombardıman uçağı gibi jetin şekli de ‘W’ harfini andırıyor.

Geçtiğimiz nisan ayında Almanya ve Fransa ortak tasarım için el sıkışmıştı. Projede Dassault ile birlikte Airbus’ın Almanya kanadı da görev yapacak. Ana tasarımın 2025’te ortaya çıkması bekleniyor. Dassault yetkilileri, bu uçağın farklı bir dizayna sahip olacağına dikkat çekerek “Bu bir F-35 kopyası olmayacak” diyor.

(Kokpit Aero)