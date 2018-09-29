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Fransız Hava Kuvvetleri, dokuz adet sipariş ettiği A330-200 MRTT Phénix uçağını teslim aldı

Fransız Hava Kuvvetleri, dokuz adet sipariş ettiği A330-200 MRTT Phénix (Multi Role Tanker Transport / Çok Amaçlı Tanker Nakliye) uçağını teslim aldı. Kalan sekiz adet uçak ise 2023 yılına kadar teslim edilecek.

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Fransa envanterinde bulunan KC-135R ve C-135FR tankerleri ve A340 ile A310 nakliye uçaklarının yerini alması için sipariş edilen platformlar, Rolls-Royce Trent 700 motoru ile tahrik ediliyor. 233 bin kilogram azami kalkış ağırlığına sahip uçak, nakliye görevlerinde de kullanılabiliyor.
 
Tanker görevlerinde 111 bin 200 kilogram yakıt taşıyabilen Phénix, ikmalleri kuyruğunda bir adet Airbus Refuelling Boom System (ARBS / Airbus Yakıt İkmal Bom Sistemi) ve kanat altlarında birer adet yer alan sepet sistemi ile sağlıyor.
 
 
 
Fransa’nın üç adet daha Phénix sipariş etmesi bekleniyor. Ayrıca Paris yönetimi, teslimatların hızlanması için attığı adımların sonucunda uçakların son teslimat tarihini 2025 yılında 2023 yılına çektiğini duyurmuştu.
 
(C4Defence)

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