Galaksimiz komşu gök ada ile çarpışacak

Daha önce galaksimizin komşu galaksimiz olan Andromeda ile çarpışacağı ancak bu çarpışmanın 5 milyar yıl içinde olacağı tespit edilmişti. Yapılan yeni çalışmada daha küçük galaktik komşularımızdan biri olan Büyük Macellan Bulutu (LMC), Andromeda çarpışmasından yaklaşık 2.5 milyar yıl önce Samanyolu'na çarpacak.

İngiltere'deki Durham Üniversitesinde Hesaplamalı Kozmoloji Enstitüsü'nde doktora sonrası araştırmacı olan Marius Cautun yaptığı açıklamada, "Bu çarpışma Güneş Sistemimizi uzaya fırlatabilir ve potansiyel olarak Dünya'nın yaşam ortamını etkileyebilir. Çarpışmadan sonra Samanyolu'nun merkezinde bulunan süper kütleli kara delik mevcut büyüklüğünün on katına kadar büyüyebilir. Ancak bu çok düşük bir ihtimal çünkü yıldızlar arasındaki mesafeler o kadar geniştir ki, bir galaktik parçalanma bile güneş sistemimizi etkilemeeyebilir." dedi.

Büyük Macellan Bulutu, bir zamanlar Samanyolu gökadasının uydusu olduğu düşünülmüş olan yakın bir gökadadır. 50 kiloparsekten biraz daha az mesafede bulunan ( yaklaşık 163.000 ışıkyılı) Büyük Macellan Bulutu, Samanyolu merkezine yakın uzanan Yay Eliptik Cüce Gökadası ve Büyük Köpek Cüce Gökadalarından sonra Samanyolu'na en yakın üçüncü gökadadır. Gökbilimciler daha önce küçük galaksiyi bir çarpışma adayı olarak görmemişti, Samanyolu yörüngesinde dolaşmaya devam edeceği düşünülüyordu. Ancak yapılan son araştırma, hesaplama ve gözlemler, Büyük Macellan Bulutu'nun daha önce hesaplanandan iki kat daha fazla karanlık maddeye sahip olduğunu ve bunun kütle tahminlerini önemli ölçüde arttırdığını gösteriyor. Araştırma sonuçları, Büyük Macellan Bulutu'nun Samanyolu galaksimiz ile bir çarpışma rotasına gireceğini gösteriyor.

Büyük Macellan Bulutu

Oxford Academic'te yayaımlanan araştırmanın devamında bilim insanları, "Büyük Macellan Bulutu şu anda Samanyolu galaksisinden uzaklaşsa bile, bu kadar ağır bir galaksiye etki eden dinamik sürtünme yörüngesinin hızla enerji kaybına ve bundan yaklaşık bir milyar yıl sonra da dönüp merkeze doğru yönelmesine neden olacak. Ardından 1.5 milyar yıl sonra bir çarpışma olacak." açıklamasında bulundular.