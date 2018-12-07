GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezinde kurulan laboratuvarda güneş kolektörleri çeşitli testlerden geçiriliyor

Güneşli gün sayısının en fazla olduğu kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da kurulan GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi (GAP YENEV) bölgedeki güneş kolektörlerine sertifika vermeye başladı.

Güneş enerjisine ilginin her geçen gün arttığı Türkiye'de, ihtiyaç duyulan güneş kolektörlerinin garanti şartlarının oluşabilmesi için laboratuvar testleri büyük önem taşıyor.

Ülkede bu alanda sertifika veren test merkezi bulunmaması nedeniyle birçok firma ürünlerine ya yurt dışından sertifika alıyor veya sertifikalandırmadan satışa sunuyor.

Bu alanda artan ihtiyacı dikkate alan Harran Üniversitesi, Osmanbey Yerleşkesi'nde Güneş Enerjisi Teknolojileri Test ve Sertifikasyon Laboratuvarı kurdu.

Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen laboratuvarda, güneş kolektörleri başta mekanik ve termal performans olmak üzere 14 zorlu testten geçiriliyor.

Testlerden başarıyla geçen kolektörler, sertifikalandırılarak yurt içi ve dışındaki pazarlara sunuluyor.

GAP YENEV Müdürü Prof. Dr. Mehmet Azmi Aktacir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezi, bölgenin yenilenebilir enerji potansiyeli çok yüksek olduğu için kurduklarını söyledi.

Laboratuvarın teknolojik altyapı olarak Türkiye'de özel olarak kurulan tek merkez olduğunu belirten Aktacir, laboratuvarın sadece Türkiye'de değil bölgedeki ülkelere de hitap edebilecek kapasitede olduğunu ifade etti.

"14 test yapabiliyoruz"

Termal sistemlerin bireysel olarak kullanıldığını, bu anlamda rağbet gördüğünü dile getiren Aktacir, şöyle devam etti:

"Merkezimizde TÜRKAK'tan onaylı 14 test yapabiliyoruz. Bunlar standartların istendiği testlerdir. Üreticilerimiz başarılı kolektörler üretmek istiyorlarsa bu testlerin tamamından başarıyla geçilmesi gerekiyor. Biz tüm bu testleri termal sistemler için yapabiliyoruz. Güneş kolektörlerine yönelik termal ve mekanik testler uyguluyoruz. Kolektörlerin termal olarak ne kadar verimli çalıştığını kontrol ediyoruz. Mekanikte ise yeni geliştirilen bir kolektörün darbeye, kış koşulları gibi atmosferik ortamdaki zorluklara karşı dayanıklılığını test ediyoruz. Testlerin sonunda buna yönelik rapor düzenleyerek kolektörlerin standartlara uygun olup olmadığını belirlemiş oluyoruz."

"Sertifikalandırılmış ürün pazar payını artırıyor"

Aktacir, dünyada güneş kolektörlerinin kullanımında Türkiye'nin Çin'den sonra ikinci sırada geldiğini, Türkiye'nin bütün bölgelerinde bu sistemlerin kullanıldığını ifade etti.

Laboratuvar sayesinde kolektörlerin sertifikasyonu konusunda yurt dışına bağımlılığı ortadan kaldırmaya çalıştıklarını vurgulayan Aktacir, şunları kaydetti:

"Ülkemizde bu alanda üretim yapan 30'dan fazla firma var. Bazı firmalar ürünlerini sertifikalandırmak istemiyorlar ya da bu alanda Türkiye'de bu imkanların olmadığını düşünüyorlar. Çünkü daha önce bu tür sistemler dünyada belli başlı ülkelerde sertifikalandırıyordu. Küçük firmalarımız, KOBİ'lerimiz, bu ürünleri dışarıda yüksek maliyetlerle sertifikalandırıyorken artık ürünlerini merkezimize göndererek testleri çok rahat bir şekilde yaptırıp hem iç hem de dış pazara, özellikle Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetlerine pazarlama imkanına sahip olacaklar. Sertifikalandırılmış bir ürünün pazardaki payı ve satış oranı çok yüksek olacaktır. Ayrıca yurt dışına pazarlaması da daha kolay olacaktır."