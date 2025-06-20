Geleceği şekillendiren fuar: SDN Tech Expo'da üç gün boyunca teknoloji rüzgarı esecek

Teknoloji ile iş dünyasını aynı platformda buluşturan SDN Tech Expo 2025, yeni nesil çözümlerin sergilenmesinin ötesine geçerek, sektör liderlerinin vizyonlarını paylaşacağı bir etkileşim alanı yaratıyor. Telekomünikasyondan yapay zekâya, mobiliteden gaming'e, fintekten tüketici elektroniğine kadar pek çok farklı alandan temsilcilerin yer aldığı etkinlikte, iş dünyasının önemli isimleri de yer alıyor. Global şirketlerin lansmanları, paneller, atölyeler, startup sunumları ve kamu-özel sektör iş birlikleriyle zenginleşen içerik, Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğuna önemli katkılar sunacak.

İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek olan SDN Tech Expo 2025, teknoloji dünyasının üretici, yatırımcı, girişimci, akademisyen ve medya mensuplarından oluşan geniş bir katılımcı yelpazesini ağırlayacak. Fuarda yalnızca ürünler çözümler değil, bu ürün ve çözümlerin iş yapış biçimlerine etkisi, şirket stratejileri ve sektörlerin geleceği de farklı konuşma içerikleri ve oturumlarla ele alınacak.

Bu kapsamda yapılacak panellere, Türkiye'nin teknoloji ve iletişim alanındaki en önemli kurumlarının liderleri de konuşmacı olarak katılacak. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexandr Popovskiy, Mastercard EEMEA Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Muin Öztop, Monster Notebook Kurucu Ortağı ve CEO'su İlhan Yılmaz, Hepsiburada Teknoloji Grup Başkanı Alexey Shevenkov, HAVELSAN BIT İş Geliştirme Direktörü Arif Furkan Mendi, Segway Türkiye ve Orta Doğu Ülke Müdürü Can Yalçın Yıldız ve TCL Electronics Türkiye, Levant Bölgesi Kafkas Ülkeleri Genel Müdürü Timo Xu, fuarın iş dünyası ayağında öne çıkan konuşmacılar arasında yer alıyor.

Geri dönüşüm teknolojileri alanında faaliyet gösteren EasyCep'in Kurucu Ortağı ve CEO'su Mehmet Akif Özdemir, yatırım ve portföy yönetimi alanında uzmanlaşan Arz Portföy'ün Yönetici Ortağı Murat Onuk, yerli teknoloji girişimlerinden Letron'un CEO'su ve kurucusu Murat Tamer, YÖM Okulları Global Başkan Yardımcısı Turgay Polat, dijital varlıklar dünyasında önde gelen Binance TR'nin Genel Müdürü Mücahit Dönmez, Türkiye'nin bağımsız internet servis sağlayıcılarından TurkNet'in CEO'su Cem Çelebiler, Paycell CEO'su Serhat Dolaz, filo yönetimi ve lojistik teknolojileri üzerine çözümler sunan Metafleet'in Kurucusu ve CEO'su Tevfik Günal, girişimcilik ve yatırım alanında deneyimli isimlerden ARDVENTURE Kurucusu ve CEO'su Arda Ödemiş, yapay zekâ politikaları üzerine çalışan AIPA Derneği'nin Kurucusu ve Başkanı Zafer Küçüksabanoğlu katılımcılarla bir araya gelerek farklı bakış açılarıyla sektörlerinin nabzını tutacak.

Tüm katılımcılara açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek SDN Tech Expo 2025 hakkında detaylı bilgiye ve etkinlik programına www.sdntechexpo.com adresinden ulaşmak mümkün. Türkiye'nin 'Yeni Nesil Teknolojiler ve Tüketici Elektroniği Fuarı', Türkiye'de teknolojiyle iç içe üç gün yaşamak isteyenler için önemli bir buluşma noktası olacak.