Geleceğin teknoloji yıldızları belirlenecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programı’nda yer alan, Deneyap Projesi’nden yararlanmak isteyen öğrenciler, uygulamalı sınava girecek. Sınav; Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon’da bugün eş zamanlı gerçekleştirilecek. Sınavı geçen gençler, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi’ne kabul edilecek. Milli Teknoloji Hamlesi’nin itici gücünü oluşturmak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmek amacıyla yola çıkan Deneyap, bu alanda ilgisi ve yeteneği olan gençleri bir araya getirecek. Geleceğin bilim insanları, araştırmacıları veya girişimcileri olabilecek öğrencileri ortaya çıkaracak Deneyap, gençleri Türkiye’nin gelişimine katkı sağlayan, üretken, yenilikçi bireyler olma yolunda destekleyecek.

2 AYRI YAŞ GRUBU

Deneyap eğitim modeli, 2 yaş grubundaki öğrencilerin girişimcilik, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerileri kazanmalarına yönelik tasarlandı. Deneyap’ta, ortaokul ve liseye başlangıç çağındaki gençler, tasarım-üretim, robotik-kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri gibi alanlarda eğitimler alacak. Toplamda 3 yıl, hem temel teknoloji yetkinlikleri ve özel ilgi alanlarında derinleşme hem de proje üretme kabiliyeti elde edecek olan öğrenciler, bu gelişim süreci sonunda geleceğin teknoloji yıldızları haline gelecek.