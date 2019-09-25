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DARPA, gen düzenleme yöntemiyle askerleri kimyasal ve biyolojik silahlardan korumayı amaçlıyor

ABD'nin Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) Başkanı Steven Walker, gen düzenleme yöntemiyle savaş alanındaki askerlerin kimyasal ve biyolojik savaştan korunmalarının sağlanabileceğini söyledi.

  • star.com.tr
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Pentagon'a bağlı devlet kurumu DARPA'nın yöneticisi Steven Walker, araştırmacıların askerlerin genlerini koruyucu amaçlar için başarıyla düzenleyebilmeleri ve kontrol edebilmeleri durumunda, ABD askerlerinin kimyasal ve biyolojik savaştan korunabileceğini söyledi.
 
Uluslararası Stratejik Çalışmalar Merkezi'ndeki bir panelde konuşan Walker, ''DARPA bunu neden yapıyor? Savaş alanındaki bir askerin genomunu kontrol ederek kimyasal silahlardan ve biyolojik silahlardan korumasını sağlamak için. Amacımız asker bedeninin, içini otomatik olarak koruyacak proteinler üretmesini sağlamak.'' dedi.
 
Walker açıklamasında, ''Gelecekteki nüfusun korunması için yeterince antivirüs veya aşı biriktiremezsiniz. Bu alanda sonuçlanmış araştırmalar olmasa da biz bu yüzden insan vücudunun antikor fabrikası olmasını istiyoruz.'' dedi.
 
Öte yandan New England Tıp Dergisi'nde (NEJM) bu ayın başlarında yayımlanan bir çalışmada, Pekin Üniversitesi Kök Hücre Araştırma Merkezinde CRISPR (DNA dizilimleri kümesi) alanındaki teknolojinin uygulandığı, bir hastanın akut lenfoblastik lösemi tedavisinin başarılı olduğu belirtildi.

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