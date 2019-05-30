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Gezegenler arası uçuş sırasında yapay uykuya dalmak yetenek azalmasına neden olabilir

Bir uzay ekibinin gezegenler arası bir uçuş sırasında uzun süre yapay bir uykuya daldırılması astronotların çalışma yeteneğinin azalmasına neden olabileceği ve vücutlarının uyandıktan sonra çalışma şeklini olumsuz yönde etkilenebileceği iddia edildi.

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Yapılan araştırmaya göre astronotların uzay yolculuklarında uzun süreli uykuya dalması vücutlarının uyandıktan sonra çalışma şeklini olumsuz yönde etkileyebilir.
 
Rus Bilimler Akademisi’ndeki Biyomedikal Sorunlar Enstitüsü’ndeki Hipo-Gravitasyon Bozukluklarını Önleme Laboratuvarı Başkanı, Biyoloji Bilimleri Doktoru Yelena Fomina, “Kozmonotların uzun süreli uyku, kış uykusuna yatması gibi fikirlerin sonuçlarının ortaya çıkaracağı sonuçlara yeterince çalışılmamıştır.” açıklamasında bulundu.
 
Sıfır yerçekimi koşullarında, insan vücudu hızlı bir şekilde fiziksel çalışma kapasitesini kaybetmeye başlar ve insanın tüm vücut sistemleri çok hızlı bir şekilde düşer. Fomina, “Bu, uzay görevinin tümünün olumlu sonucunu tehlikeye atabilir; çünkü kozmonotların, uyandıktan sonra belirlenen gezegende tahsis edilen operasyonlarını gerçekleştiremeyecekleri olasılığı vardır.” dedi.
 
Fomina, Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) Rusya Uzay Hastalıkları Önleme Sistemindeki temel simülatör olarak çalışan bir makine bozulduğunu o dönemde yörüngede kalan kozmonotların herhangi bir spor yapma imkânı bulunmadığını ve indikten sonra fiziksel şekillerini düzeltmek etmek için çok zor bir dönem geçirdiklerini söyledi.
 
Fomina, ISS’deki mürettebatın, günde iki kez koşu bandı üzerinde gelişmiş egzersizler yapmaya başladğını bunun, Dünya’ya geri döndükten sonra yerçekimine hızlı adaptasyonları için çok önemli olduğunu belirtti.
 
(Sınırsız Bilim)

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