İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9205
  • EURO
    6,5829
  • ALTIN
    302.423
  • BIST100
    115457
Bilim-Teknoloji

Çin ordusuna mı hizmet edecek? Çin gizemli uydusunu fırlattı

Çin salı günü Dünya'dan yaklaşık 36 bin kilometre uzaklıktaki bir yörüngeye uydu fırlattı. Çin devlet medyası, gizemli uzay aracının bir iletişim ve televizyon yayın görevine sahip olduğunu iddia etti, ancak analistler uydunun Çin ordusuna hizmet edeceğini iddia ediyor.

TM Dijital Haber Merkezi – Gökhan Ertaş09.01.2020  09:34 - Güncelleme: 09.01.2020  09:34

Çin devlet medyasının bildirdiğine göre, uydu Long March 3B roketi ile Çin'in güneybatı Sıçuan eyaletinde bulunan Şiçang Uydu Fırlatma Merkezinden 23:20'de (Pekin saati) fırlatıldı.

Çin devlet medyası lansmanın başarılı olduğunu açıkladı. ABD askeri izleme verileri de uydunun beklenen yörüngeye yerleştirildiğini doğruladı.

ÇİN SİLAHLİ KUVVETLERİNE HİZMET EDEBİLİR

TJS 5 ismi verilen uydunun iletişim, televizyon yayını, veri iletimi ve diğer hizmetleri destekleyeceği bildirildi. Ancak analistler daha önceki TJS serisi uydulardan yola çıkarak TJS 5 isimli uydunun Çin silahlı kuvvetlerine füze tespiti ve erken uyarı hizmetleri sağlamak gibi askeri bir misyonu olabileceği tahmininde bulunuyor.

2020 YILININ İLK FIRLATMA İŞLEMİ

Çin 2019 yılında yörüngeye 34 roket fırlatma girişimi gerçekleştirdi. Bu fırlatma lansmanı Çin'in 2020'de planlanan 40'tan fazla uydu dağıtım görevinin ilki olarak kayıtlara geçti.

SpaceX yörüngeye 60 internet uydusu gönderdi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Trump açıklama yapmıştı! Füzeler art arda ateşlendi
Trump açıklama yapmıştı! Füzeler art arda ateşlendi

Trump açıklama yapmıştı! Füzeler art arda ateşlendi

Selçuk Bayraktar'dan gece yarısı heyecanlandıran 'Akıncı' paylaşımı
Selçuk Bayraktar'dan gece yarısı heyecanlandıran 'Akıncı' paylaşımı

Selçuk Bayraktar'dan gece yarısı heyecanlandıran 'Akıncı' paylaşımı

Türkiye ve Rusya'nın çağrısına Libya'dan yanıt
Türkiye ve Rusya'nın çağrısına Libya'dan yanıt

Türkiye ve Rusya'nın çağrısına Libya'dan yanıt

Bir ülke Türkiye karşıtı bildiriye imza atmadı
Bir ülke Türkiye karşıtı bildiriye imza atmadı

Bir ülke Türkiye karşıtı bildiriye imza atmadı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.